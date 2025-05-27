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藥頭駕車衝撞逃逸！警連開4槍逮男女通緝犯　搜出2公斤毒品

▲汐止警方逮捕衝撞警車的張姓駕駛及車上乘客，搜出大批毒品。（圖／記者張君豪翻攝）

▲汐止警方逮捕衝撞警車的張姓駕駛及車上乘客，搜出大批毒品。（圖說下同／記者張君豪翻攝）

記者張君豪／新北報導

新北市汐止區新台五路二段27日凌晨3時40分發生一起毒蟲駕車衝撞警方案件，警員為制止歹徒造成更多危害，當街連開4槍攔停毒蟲車輛，但駕駛張嫌（48歲）倒車衝撞路旁車輛後棄車逃逸，警員當街奔跑狂追，最後逮捕張嫌即與同車鄭女（43歲），且2人都是通緝犯。

汐止警方表示：長安所警員當時巡邏行經汐止區新台五路與福安街口，見一部自小客車行跡可疑，經查證車牌與車型不符，警方上前攔停，該車駕駛張男假意停車受檢，卻等警車停下時，伺機加速衝撞警車逃逸，警員擔憂該車影響公共安全衝撞其他用路人，遂對該車左前車胎開4槍示警攔停，張嫌車輛被子彈擊中後，竟倒車衝撞路邊車輛，隨即棄車逃逸，警員奔跑近百公尺後當場逮捕張嫌及同車之鄭女。

▲汐止警方逮捕衝撞警車的張姓駕駛及車上乘客，搜出大批毒品。（圖／記者張君豪翻攝）

警方當場查扣現場三級毒品萘基甲酮4包（近2公斤）、依托咪酯煙彈4顆、依托咪酯1瓶、安非他命1包、海洛因1包、吸食器及電子磅秤等證物。警方調查發現，張男為台北地檢署發布的毒品通緝犯，乘客鄭女同為北檢發布毒品、洗錢、侵占及公危等四項通緝犯，警訊後依毒品通緝、毒品現行犯及妨害公務等罪將兩人移送法辦。

據了解涉案的張姓藥頭與鄭女疑為男女朋友關係，且車上毒品超過2公斤，警方懷疑他們外出運毒遭遇警方盤查才會加速衝撞警車逃逸，另外車上乘客王男，但因王男堅稱不知兩名友人身上攜帶大量毒品，也非衝撞警車的駕駛行為人，警方依法採驗他尿液後讓他離去。

汐止警方強調，警員執法過程符合〈警械使用條例〉4條規定，對於依法應逮捕、拘禁之人拒捕、脫逃等行為；或警察人員之生命、身體、自由、裝備遭受強暴或脅迫等使用時開槍，用槍冷靜合理值得嘉許。

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