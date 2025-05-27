再獲五星肯定　台東縣長饒慶鈴施政成績穩居全台前三

▲台東縣長饒慶鈴再獲五星縣長殊榮。（圖／記者楊晨東翻攝）

記者楊晨東／台東報導

《遠見雜誌》27日公布2025年縣市長施政滿意度調查，台東縣長饒慶鈴以71.7%的高支持度，再度獲選為五星縣長，繼去年之後持續蟬聯，展現其施政表現深受縣民肯定。根據調查結果，饒慶鈴的施政總分排名全國前三，於非六都縣市中位居第三，特別在環境保護、警政治安、道路交通與公共安全等項目表現突出，穩居13個縣市中的領先位置。

此次與饒慶鈴一同獲得五星殊榮的，還包括高雄市長陳其邁、嘉義縣長翁章梁、嘉義市長黃敏惠與雲林縣長張麗善。對於連續兩年獲得五星評價，饒慶鈴表示，這份榮耀不僅屬於她個人，更是縣府團隊與鄉親共同努力的成果，也反映出台東長期推動「慢經濟、快效率」策略所累積的信任與成效。

饒慶鈴指出，所謂「慢經濟」並非緩慢施政，而是強調穩健、有節奏地推動發展。她強調，施政節奏應與台東的自然環境與生活步調相互呼應，創造兼具永續與效率的施政模式。這種「一快一慢」的策略，逐漸形塑出台東獨有的發展語言。

在施政具體面向上，縣府推動多項融合永續與在地文化的計畫，包括擴大低碳交通政策、更新離島交通船艦、促進與南島語族的文化交流等。在醫療與育兒政策方面，台東衛生所陸續新建啟用，托育資源持續擴增，同時也是全台唯一連續三年新生兒人口正成長的縣市。縣府也推動職場托育補助與公立幼兒園設置，持續提升育兒友善環境。

城市建設方面，縣府正推動台東舊站特區的開放空間與景觀再造工程，並同步啟動台東縣立圖書館新館興建計畫，未來將成為知識共享與親子共學的重要平台。縣內公共空間與兒童遊戲設施亦持續優化，營造融合各年齡族群的共融休憩場域。

在青年與觀光政策方面，縣府則持續打造多元參與平台，鼓勵青年投身公共議題並實踐創新行動；觀光發展則透過如東浪嘉年華、星空音樂會等品牌活動吸引遊客，成功帶動淡季旅遊熱潮，創造達44億元的觀光產值。

饒慶鈴表示，獲得五星縣長的肯定不是終點，而是一個新的起點。未來施政將持續以「開放、整合、創新」為核心原則，深化慢經濟內涵，將每一項政策扎根到人民的日常生活之中，讓台東成為一個「留得下、住得久、值得驕傲」的地方。

▲台東縣長饒慶鈴再獲五星縣長殊榮。（圖／記者楊晨東翻攝）