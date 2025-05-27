　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
地方 地方焦點

再獲五星肯定　台東縣長饒慶鈴施政成績穩居全台前三

▲台東縣長饒慶鈴再獲五星縣長殊榮。（圖／記者楊晨東翻攝）

▲台東縣長饒慶鈴再獲五星縣長殊榮。（圖／記者楊晨東翻攝）

記者楊晨東／台東報導

《遠見雜誌》27日公布2025年縣市長施政滿意度調查，台東縣長饒慶鈴以71.7%的高支持度，再度獲選為五星縣長，繼去年之後持續蟬聯，展現其施政表現深受縣民肯定。根據調查結果，饒慶鈴的施政總分排名全國前三，於非六都縣市中位居第三，特別在環境保護、警政治安、道路交通與公共安全等項目表現突出，穩居13個縣市中的領先位置。

此次與饒慶鈴一同獲得五星殊榮的，還包括高雄市長陳其邁、嘉義縣長翁章梁、嘉義市長黃敏惠與雲林縣長張麗善。對於連續兩年獲得五星評價，饒慶鈴表示，這份榮耀不僅屬於她個人，更是縣府團隊與鄉親共同努力的成果，也反映出台東長期推動「慢經濟、快效率」策略所累積的信任與成效。

饒慶鈴指出，所謂「慢經濟」並非緩慢施政，而是強調穩健、有節奏地推動發展。她強調，施政節奏應與台東的自然環境與生活步調相互呼應，創造兼具永續與效率的施政模式。這種「一快一慢」的策略，逐漸形塑出台東獨有的發展語言。

在施政具體面向上，縣府推動多項融合永續與在地文化的計畫，包括擴大低碳交通政策、更新離島交通船艦、促進與南島語族的文化交流等。在醫療與育兒政策方面，台東衛生所陸續新建啟用，托育資源持續擴增，同時也是全台唯一連續三年新生兒人口正成長的縣市。縣府也推動職場托育補助與公立幼兒園設置，持續提升育兒友善環境。

城市建設方面，縣府正推動台東舊站特區的開放空間與景觀再造工程，並同步啟動台東縣立圖書館新館興建計畫，未來將成為知識共享與親子共學的重要平台。縣內公共空間與兒童遊戲設施亦持續優化，營造融合各年齡族群的共融休憩場域。

在青年與觀光政策方面，縣府則持續打造多元參與平台，鼓勵青年投身公共議題並實踐創新行動；觀光發展則透過如東浪嘉年華、星空音樂會等品牌活動吸引遊客，成功帶動淡季旅遊熱潮，創造達44億元的觀光產值。

饒慶鈴表示，獲得五星縣長的肯定不是終點，而是一個新的起點。未來施政將持續以「開放、整合、創新」為核心原則，深化慢經濟內涵，將每一項政策扎根到人民的日常生活之中，讓台東成為一個「留得下、住得久、值得驕傲」的地方。

▲台東縣長饒慶鈴再獲五星縣長殊榮。（圖／記者楊晨東翻攝）

▲台東縣長饒慶鈴再獲五星縣長殊榮。（圖／記者楊晨東翻攝）

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

05/26 全台詐欺最新數據

更多新聞
548 3 1411 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
外資連買00632R逾20萬張　驚見央行4年前炒匯憂慮重演
新冠快篩「過期」能用嗎　羅一鈞給答案
獨／AIT壯男開車撞傷人！軍方翻譯官直喊：機密　拖7天才現身
AI抵抗人類指令！主動「竄改程式碼」
快訊／GD驚喜宣布加場了！
Andy奶奶剛過世…家寧急要25萬出國　他曝對話紀錄：心中永
十盛手搖飲雙北掀倒店潮　業者低調回應

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

香包飄香拚職涯轉機！端午節慶　台南婦女中高齡搶搭就業補助列車

族語創作成果發表　台東TTICC推動兩張原民音樂專輯問世

無聲的力量有多強？　混障綜藝團進中華醫大開講：珍愛生命遠離毒品

健康我最行！台南市學童健康知識大比拚　賢北國小勇奪冠軍

青年首登綠島展開走讀體驗　用五感連結台東認同

從警41年7月將退休　潮州警分局教官郭文明獲頒模範警察

勞權教育向下扎根！　勞工局勞動法令校園巡迴開跑首站關廟國小

63歲婦癌逝　兒+7孫生活陷困頓…枋寮警發動募款援助

竹筏盛會結合健康宣導　池上衛生所推動無菸生活與兒童安全

小龍玩轉SHOW藝夏！　台南兒藝節熱鬧開場一路嗨到8月

【猴不講理】找不到食物氣炸！對視瞬間暴衝咬人

防彈j-hope來台灣剛唱完　車上直播「突遇酒測臨檢」

【我開我的！你閃你的？】轎車迎面駛來險撞斑馬線行人

#家寧 爆 #Andy 交往期間「劈腿多女」！握對話錄音證據

【韓國大叔超會跳】舉重奪金後立馬跳起三振舞！太可愛啦 #世壯運

玉澤演來台開深V 　驚喜翻唱〈跳樓機〉

依依婚禮誓詞逼哭納豆「怎麼可能有人不喜歡你」

家寧再PO真相Part 2　「眾量級頻道收益都是Andy操作」

家寧爆Andy「劈腿多女」　 握證據：都是真實內容

❤納豆依依大婚❤　她告白：沒有你，我也活不下去

香包飄香拚職涯轉機！端午節慶　台南婦女中高齡搶搭就業補助列車

族語創作成果發表　台東TTICC推動兩張原民音樂專輯問世

無聲的力量有多強？　混障綜藝團進中華醫大開講：珍愛生命遠離毒品

健康我最行！台南市學童健康知識大比拚　賢北國小勇奪冠軍

青年首登綠島展開走讀體驗　用五感連結台東認同

從警41年7月將退休　潮州警分局教官郭文明獲頒模範警察

勞權教育向下扎根！　勞工局勞動法令校園巡迴開跑首站關廟國小

63歲婦癌逝　兒+7孫生活陷困頓…枋寮警發動募款援助

竹筏盛會結合健康宣導　池上衛生所推動無菸生活與兒童安全

小龍玩轉SHOW藝夏！　台南兒藝節熱鬧開場一路嗨到8月

一家3口全患癌症！醫嘆「是省出來的」：很多人都有這習慣

《協商的技術》在韓超高收視率　李帝勳化身白髮商業菁英

香包飄香拚職涯轉機！端午節慶　台南婦女中高齡搶搭就業補助列車

陸配直播主拍小學生涉妨害秘密送辦　許淑華憂藏鏡人計畫性操作

交往6年！結婚1小時「老公人間蒸發」　新娘崩潰：小三竟是表妹

外資連買00632R逾20萬張　驚見央行4年前炒匯憂慮重演

台經院點名13產業前景悲觀　院長：升息恐釀衝擊

LED廠獲利暴增5倍　李洲科技老董涉「洩漏利多內線」遭搜索約談

族語創作成果發表　台東TTICC推動兩張原民音樂專輯問世

「憑什麼毒我們」反火葬場群眾怒吼　彰化民政處長挨轟

【又暴衝？】加油站疑插隊爆口角　68歲翁倒車撞委屈喊：你兇我...

地方熱門新聞

天線寶寶尹雅汕　榮獲2025總統教育獎

迎端午「人安」中壢站　發放粽子+平安包

桃園癌症篩檢抽iPhone　好禮雙重送

鳳飛飛講唱會與走讀活動　精彩上演

謝國樑施政滿意度暴衝19%　關鍵改善曝光

端午連假　公路局省道疏運措施報你知

林業署520動員百人淨溪植樹　

《遠見》滿意度調查出爐！黃偉哲奪六都最大進步獎

台南中正路改「湯德章大道」網不買單

金門大貨車沿路噴小麥　警火速到場疏導

《IN新竹》第25期聚焦竹市特色甜點與咖啡產業

上班第四天突遭解僱？台南炸雞店爆勞資爭執女子氣憤報警

蔡宗豪六大質詢狠批預算灌水　黃偉哲：蓋捷運都不夠

從戰機飛官到有機農夫　退役軍官耕出台東新希望

更多熱門

相關新聞

謝國樑施政滿意度暴衝19%　關鍵改善曝光

謝國樑施政滿意度暴衝19%　關鍵改善曝光

《遠見雜誌》最新公布2025年縣市長施政滿意度調查顯示，基隆市長謝國樑施政表現獲得市民高度肯定，滿意度從去年39.3%大幅攀升至58.3%，創下19個百分點的驚人成長，不僅負評銳減21.2個百分點，更一舉奪得「最佳進步表現獎」。這項亮眼成績，展現基隆市政團隊在交通改善、民生建設等領域的具體成果已獲得市民有感認同。

翁章梁再度榮獲五星首長殊榮

翁章梁再度榮獲五星首長殊榮

《遠見》滿意度調查出爐！黃偉哲奪六都最大進步獎

《遠見》滿意度調查出爐！黃偉哲奪六都最大進步獎

台東遭刪近23億補助款　饒慶鈴：不排除與其他縣市採取法律行動

台東遭刪近23億補助款　饒慶鈴：不排除與其他縣市採取法律行動

520周年／賴清德施政滿意度　4大民調起伏一次看

520周年／賴清德施政滿意度　4大民調起伏一次看

關鍵字：

施政滿意度遠見饒慶鈴

讀者迴響

熱門新聞

女高中生遭撞倒性侵　男認了仍判無罪定讞

快訊／韓69歲國民演員崔廷宇離世

台大學霸是國際毒梟！　貧戶子買「天母豪宅」奢華生活曝

Andy重砲轟家寧：講點人話好不好！

墾丁「1.4萬調酒」內幕　是朋友被請76杯Shot

新娘控婚禮被綠營硬闖！新郎親友團狂打臉

獨／特斯拉跑Uber養2娃　高保費逼單親爸「裸奔」上路

家寧爆Andy交往期間「劈腿多女」握對話錄音證據

24歲女自撞亡有酒精反應　抽眼球液精確檢驗

梅雨季最強鋒面要來了！冷雨彈猛炸全台時間曝

快訊／國1今晨事故　成立緊急應變小組

即／父遊法國「失聯24小時」找到了　兒報喜訊

台大毒梟月撈1.6億　落網家書吐心聲

啦啦隊女神「當富商小三」懷孕　囂張4舉動曝光

更多

最夯影音

更多

【猴不講理】找不到食物氣炸！對視瞬間暴衝咬人

防彈j-hope來台灣剛唱完　車上直播「突遇酒測臨檢」

【我開我的！你閃你的？】轎車迎面駛來險撞斑馬線行人

#家寧 爆 #Andy 交往期間「劈腿多女」！握對話錄音證據

【韓國大叔超會跳】舉重奪金後立馬跳起三振舞！太可愛啦 #世壯運

熱門快報

爽抽東南亞不限航點機票

爽抽東南亞不限航點機票

即日起至6/11止，下載新聞雲APP，抽星宇航空東南亞不限航點機票，一人中獎，兩人同行！

新聞雲APP語音新聞

新聞雲APP語音新聞

一鍵開聽！解放雙手雙眼，隨時隨地掌握新聞，輕鬆接收最新消息！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面