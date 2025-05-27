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基隆人超有感！謝國樑施政滿意度大增19%　關鍵改善曝光

▲基捷重大突破！全線高架段優先推動,謝國樑,侯友宜（圖／記者郭世賢翻攝）

▲謝國樑表示市民鼓勵是最大動力，基隆市政團隊將持續精進。（圖／資料照／記者郭世賢翻攝）

記者郭世賢／基隆報導

《遠見雜誌》最新公布2025年縣市長施政滿意度調查顯示，基隆市長謝國樑施政表現獲得市民高度肯定，滿意度從去年39.3%大幅攀升至58.3%，創下19個百分點的驚人成長，不僅負評銳減21.2個百分點，更一舉奪得「最佳進步表現獎」。這項亮眼成績，展現基隆市政團隊在交通改善、民生建設等領域的具體成果已獲得市民有感認同。

調查顯示，基隆市在代表施政表現的八大面向中，平均滿意度達58.1%，較去年提升5.3個百分點，不滿意度則減少5.8個百分點，顯示市政方向獲市民認同。其中，交通與警政領域進步最為突出，道路交通安全滿意度從43.5%上升至55%，成長率超過26%。市府推動的「人本交通政策」，透過優化道路設計、加強執法與宣導，有效改善市區交通秩序，獲得市民正面回饋。

謝國樑表示，上任以來，市政團隊以務實態度逐步推動改革，這次的進步來自市民的肯定與批評，未來將繼續傾聽民意，穩健前行。他強調，施政進入第三年，許多政策已從規劃邁向落實，雖然成果仍在累積，但市民已能感受到改變。

「這份成績是鼓勵，更是責任。」謝國樑指出，儘管基隆受限於氣候與地形，但市府團隊會以市民需求為核心，持續優化生活品質，豐富城市內涵。他也坦言，這次的進步並非終點，而是新的起點，未來將以「不斷進化、持續改變」為目標，打造基隆成為宜居、宜業、宜遊的城市。

在2025年政經環境充滿挑戰的情況下，基隆仍能交出亮眼成績，謝國樑特別感謝市政團隊的努力與市民的支持。他表示，《遠見》的肯定不僅是鼓舞，更提醒市府團隊莫忘初心，持續為基隆的未來打拼，讓更多人看見這座城市的潛力與可能性。

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關鍵字：

基隆市長謝國樑施政滿意度交通改善市民支持

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