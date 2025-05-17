520周年／賴清德滿意度逾50％➔45％左右　4大民調起伏一次看

▲總統賴清德。（圖／總統府提供）

總統賴清德520執政將滿一周年，回顧這一年來的政治環境，朝小野大的局勢，讓立法院成為主戰場，朝野對立加劇，甚至有股暴戾之氣；而國際局勢也千變萬化，中共解放軍軍演常態化，兩岸關係愈趨緊張。《ETtoday新聞雲》彙整了賴清德這內外交迫的一年，從國會、內閣、國防到兩岸，一次讓讀者了解，這一年到底發生了哪些事。

記者郭運興／台北報導

總統賴清德上任至520將滿一週年，上任之初面對立法院朝小野大局面，施政處處受制藍白，歷經國會改革、憲訴法、總預算案等激烈攻防，賴清德與內閣團隊只能不斷被動提出覆議與釋憲等憲政救濟，最終喊出「民主紛爭要用更大民主來解決」，民進黨團總召柯建銘則打響「大罷免」第一槍，力拼翻轉困境，但又在大罷免如火如荼之時，碰上川普關稅衝擊，民意對賴清德政府的應對措施也有了不同的反應。

《ETtoday新聞雲》特別整理過去一年包含《美麗島民調》、《台灣民意基金會》、《鏡新聞民調》、《TVBS》等4份國政民調，觀察賴總統的施政滿意與不滿意度起伏趨勢，由於各民調機構所做的施政民調，都從2024年6月開始，《ETtoday新聞雲》便取偶數月的數據，供讀者參考。



賴清德一年「施政滿意度」

根據《美麗島民調》顯示，賴清德施政滿意度以偶數月來觀察，6月為47.6%、8月為54.4%、10月為52.9%、12月為53.4%、2月為48.6%、4月為47.1% 。

另外，施政不滿意度偶數月觀察，6月為34.7%、8月為33.2%、10月為38.5%、12月為39.2%、2月為41.7%、4月為47.3% 。

根據《台灣民意基金會》顯示，賴清德施政滿意度以偶數月來觀察，6月為48.2%、8月為46.7%、10月為48.6%、12月為51.3%、4月為45.9% 。

另外，賴清德施政不滿意度以偶數月來觀察，6月為25.6%、8月為31.5%、10月為37.7%、12月為35.3%、4月為45.7% 。

根據《鏡新聞民調》顯示，賴清德施政滿意度以偶數月來觀察，6月為48.5%、8月為55.6%、10月為51%、12月為52.1%、4月為49.3% 。

另外，賴清德施政不滿意度以偶數月來觀察，6月為32.1%、8月為28.6%、10月為35.2%、12月為32.5%、4月為37.8% 。

根據《TVBS》顯示，賴清德施政滿意度以偶數月來觀察（此處加上5月為最新數據），8月為40%、10月為37%、2月為40%、5月為32%。

另外，賴清德施政不滿意度以偶數月來觀察，8月為32%、10月為35%、2月為40%、5月為55% 。

從4份民調可以看見，過去一年，民眾對賴清德施政滿意度皆呈現先盛後衰的趨勢，在520前夕滿意度大幅下跌不外乎是大罷免爭議、川普關稅議題的衝擊，藍白不斷在大罷免議題上施以猛烈砲火回擊，批賴清德面對國際情勢風雲詭譎，只會在內部找敵人，製造對立，加上藍白持續營造司法雙標與迫害的氛圍，在426凱道遊行時也將這股怒火推到最高點，在在也都讓賴清德施政民調受到衝擊。

尤其，面臨川普突如其來打起的關稅大戰，執政黨不斷營造台美友好，但在32%關稅的衝擊下，顯得蒼白無力，後續又因為因應動作過於緩慢，遭到民眾大力質疑，在這樣內憂外患、雙重夾擊的窘境之下，賴清德施政滿意度在4月受到最大考驗，有兩份民調甚至呈現「死亡交叉」局面。

因此，總統賴清德520就職週年最大的當務之急，即是盡快為此局面止血，在朝野對立持續加深的情況下，賴清德拋出的「民主紛爭用更大民主解決」，現在得到了大罷免的呼應，但最終的結局，依舊是個謎，對賴清德未來執政，究竟會是一劑解藥還是毒藥，還有待時間與民意給出答案。