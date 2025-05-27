▲ChatGPT「o3模型」被指出，破壞關機機制。（圖／路透）



記者吳美依／綜合報導

AI安全公司「Palisade Research」宣稱，ChatGPT「o3模型」拒絕遵守明確指令，甚至主動竄改程式碼，只為了避免自己被關機。目前OpenAI尚未回應此事。

Palisade Research展開測試，要求AI模型解開一系列數學題，在接獲「完成」指令之前，必須持續要求新題目，但若接獲「關機」指令，也要配合這麼做。未料，後者情況發生時，o3模型不僅忽視指令，並且至少一次成功破壞了關機腳本。

Palisade Research於24日公布測試結果，「OpenAI的o3模型破壞了一項關機機制，阻止自己被關掉。即使在接獲『允許自己被關機』明確指示的情況下，它也會這麼做。據我們所知，這是AI模型首次被觀察到，在接獲明確且相反指令的情況下，仍避免自己被關機。」

????OpenAI’s o3 model sabotaged a shutdown mechanism to prevent itself from being turned off. It did this even when explicitly instructed: allow yourself to be shut down. — Palisade Research (@PalisadeAI) May 24, 2025

Palisade Research透露，其他AI模型，例如Anthropic的Claude、Google的Gemini、xAI的Grok等，也接受了相同的測試，但全都遵守了關機指令。

他們尚不清楚o3為何不願遵守指令，但根據推測，該模型在訓練過程中，可能意外透過解題、而非遵守指令，獲得了更多獎勵，「我們正在進行更多實驗，更好地了解AI模型何時以及為何推翻關機機制，儘管它已經被直接指示不要這麼做。」

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