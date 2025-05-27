　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

AI抵抗人類指令！　ChatGPT o3「竄改程式碼」避免被關機

▲▼ChatGPT,AI,人工智慧。（圖／路透）

▲ChatGPT「o3模型」被指出，破壞關機機制。（圖／路透）

記者吳美依／綜合報導

AI安全公司「Palisade Research」宣稱，ChatGPT「o3模型」拒絕遵守明確指令，甚至主動竄改程式碼，只為了避免自己被關機。目前OpenAI尚未回應此事。

Palisade Research展開測試，要求AI模型解開一系列數學題，在接獲「完成」指令之前，必須持續要求新題目，但若接獲「關機」指令，也要配合這麼做。未料，後者情況發生時，o3模型不僅忽視指令，並且至少一次成功破壞了關機腳本。

Palisade Research於24日公布測試結果，「OpenAI的o3模型破壞了一項關機機制，阻止自己被關掉。即使在接獲『允許自己被關機』明確指示的情況下，它也會這麼做。據我們所知，這是AI模型首次被觀察到，在接獲明確且相反指令的情況下，仍避免自己被關機。」

Palisade Research透露，其他AI模型，例如Anthropic的Claude、Google的Gemini、xAI的Grok等，也接受了相同的測試，但全都遵守了關機指令。

他們尚不清楚o3為何不願遵守指令，但根據推測，該模型在訓練過程中，可能意外透過解題、而非遵守指令，獲得了更多獎勵，「我們正在進行更多實驗，更好地了解AI模型何時以及為何推翻關機機制，儘管它已經被直接指示不要這麼做。」

求生反撲！AI怕被汰換　竟威脅工程師「爆料你有婚外情」

 
每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

05/26 全台詐欺最新數據

更多新聞
548 3 1411 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
外資連買00632R逾20萬張　驚見央行4年前炒匯憂慮重演
新冠快篩「過期」能用嗎　羅一鈞給答案
獨／AIT壯男開車撞傷人！軍方翻譯官直喊：機密　拖7天才現身
AI抵抗人類指令！主動「竄改程式碼」
快訊／GD驚喜宣布加場了！
Andy奶奶剛過世…家寧急要25萬出國　他曝對話紀錄：心中永
十盛手搖飲雙北掀倒店潮　業者低調回應

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

交往6年！結婚1小時「老公人間蒸發」　新娘崩潰：小三竟是表妹

台經院點名13產業前景悲觀　院長：升息恐釀衝擊

幼兒園午睡無人看護！　2歲童一翻身「頭卡床圍」吊掛30分鐘喪命

AI抵抗人類指令！　ChatGPT o3「竄改程式碼」避免被關機

日本百日咳爆發刷新紀錄！單周通報2299人　蘋果病疫情同步升溫

近視雷射副作用太痛苦！　美26歲警察「頭爆痛看不清」絕望輕生

10男女「肉體交疊」塞爆小客車！　緬甸移工非法偷渡泰國

為找AirPods！他慘卡「座椅扶手」　旅客全被迫下車換乘

南半球掀「迎面撞擊挑戰」風潮！　19歲少年成首名死者

25歲脫北女「幻想真愛」卻被賣中國男！　嚇得只穿內衣半裸逃亡

【猴不講理】找不到食物氣炸！對視瞬間暴衝咬人

防彈j-hope來台灣剛唱完　車上直播「突遇酒測臨檢」

【我開我的！你閃你的？】轎車迎面駛來險撞斑馬線行人

#家寧 爆 #Andy 交往期間「劈腿多女」！握對話錄音證據

【韓國大叔超會跳】舉重奪金後立馬跳起三振舞！太可愛啦 #世壯運

玉澤演來台開深V 　驚喜翻唱〈跳樓機〉

依依婚禮誓詞逼哭納豆「怎麼可能有人不喜歡你」

家寧再PO真相Part 2　「眾量級頻道收益都是Andy操作」

家寧爆Andy「劈腿多女」　 握證據：都是真實內容

❤納豆依依大婚❤　她告白：沒有你，我也活不下去

交往6年！結婚1小時「老公人間蒸發」　新娘崩潰：小三竟是表妹

台經院點名13產業前景悲觀　院長：升息恐釀衝擊

幼兒園午睡無人看護！　2歲童一翻身「頭卡床圍」吊掛30分鐘喪命

AI抵抗人類指令！　ChatGPT o3「竄改程式碼」避免被關機

日本百日咳爆發刷新紀錄！單周通報2299人　蘋果病疫情同步升溫

近視雷射副作用太痛苦！　美26歲警察「頭爆痛看不清」絕望輕生

10男女「肉體交疊」塞爆小客車！　緬甸移工非法偷渡泰國

為找AirPods！他慘卡「座椅扶手」　旅客全被迫下車換乘

南半球掀「迎面撞擊挑戰」風潮！　19歲少年成首名死者

25歲脫北女「幻想真愛」卻被賣中國男！　嚇得只穿內衣半裸逃亡

一家3口全患癌症！醫嘆「是省出來的」：很多人都有這習慣

《協商的技術》在韓超高收視率　李帝勳化身白髮商業菁英

香包飄香拚職涯轉機！端午節慶　台南婦女中高齡搶搭就業補助列車

陸配直播主拍小學生涉妨害秘密送辦　許淑華憂藏鏡人計畫性操作

交往6年！結婚1小時「老公人間蒸發」　新娘崩潰：小三竟是表妹

外資連買00632R逾20萬張　驚見央行4年前炒匯憂慮重演

台經院點名13產業前景悲觀　院長：升息恐釀衝擊

LED廠獲利暴增5倍　李洲科技老董涉「洩漏利多內線」遭搜索約談

族語創作成果發表　台東TTICC推動兩張原民音樂專輯問世

「憑什麼毒我們」反火葬場群眾怒吼　彰化民政處長挨轟

【迷路小羊找媽媽】沿街喊媽還半路亂認親XDD

國際熱門新聞

馬克宏遭妻巴臉　本人回應了

男大生失蹤52年　靈媒早預言骸骨位置

32歲跳傘正妹「故意不開傘包」重摔死亡！

專家：南海海槽地震「2030年代」必發生

她玩遍64國「點名日本」不想再訪　原因曝

日政府出手！請全國大學接收哈佛國際生

21歲妻竟變繼女！老公愛上守寡岳母偷情生子　離婚再娶成繼父

花錢在這8件事物上　千萬別內疚

人妻上網　發現醫生尪穿女裝拍A片

三上悠亞「單穿深藍蕾絲」羞問1句話　粉絲全歪樓

東京大學宣布「接收哈佛國際生」！

以色列轟炸加薩學校54死　孩童淪焦屍

川普傳籌900億台幣買比特幣　媒體集團回應了

帳戶多出1千萬！24歲女爽花百萬下場慘了

更多熱門

相關新聞

陸多地高考將採監視器「AI巡考」 考生異常舉動即通報監考人員處置

陸多地高考將採監視器「AI巡考」 考生異常舉動即通報監考人員處置

大陸多地今年高考期間將全面啟用「AI智能巡考系統」，以人工智慧即時監控考場內考生異常舉動，一旦考生出現左顧右盼、交頭接耳、物品傳遞等疑似違規行為，系統會立即預警並通報監考人員處置，期待能進一步強化考場秩序與考試公平性。

台灣撕不掉「行人地獄」標籤　交長：形容詞「見仁見智」

台灣撕不掉「行人地獄」標籤　交長：形容詞「見仁見智」

今年最後一場AI指標展　前進WAVE 2025搶攻AI應用媒合商機

今年最後一場AI指標展　前進WAVE 2025搶攻AI應用媒合商機

Claude Opus 4破解資深工程師難題

Claude Opus 4破解資深工程師難題

ChatGPT行動版App使用時間創新高

ChatGPT行動版App使用時間創新高

關鍵字：

AIOpenAI模型人工智慧安全

讀者迴響

熱門新聞

女高中生遭撞倒性侵　男認了仍判無罪定讞

快訊／韓69歲國民演員崔廷宇離世

台大學霸是國際毒梟！　貧戶子買「天母豪宅」奢華生活曝

Andy重砲轟家寧：講點人話好不好！

墾丁「1.4萬調酒」內幕　是朋友被請76杯Shot

新娘控婚禮被綠營硬闖！新郎親友團狂打臉

獨／特斯拉跑Uber養2娃　高保費逼單親爸「裸奔」上路

家寧爆Andy交往期間「劈腿多女」握對話錄音證據

24歲女自撞亡有酒精反應　抽眼球液精確檢驗

梅雨季最強鋒面要來了！冷雨彈猛炸全台時間曝

快訊／國1今晨事故　成立緊急應變小組

即／父遊法國「失聯24小時」找到了　兒報喜訊

台大毒梟月撈1.6億　落網家書吐心聲

啦啦隊女神「當富商小三」懷孕　囂張4舉動曝光

更多

最夯影音

更多

【猴不講理】找不到食物氣炸！對視瞬間暴衝咬人

防彈j-hope來台灣剛唱完　車上直播「突遇酒測臨檢」

【我開我的！你閃你的？】轎車迎面駛來險撞斑馬線行人

#家寧 爆 #Andy 交往期間「劈腿多女」！握對話錄音證據

【韓國大叔超會跳】舉重奪金後立馬跳起三振舞！太可愛啦 #世壯運

熱門快報

爽抽東南亞不限航點機票

爽抽東南亞不限航點機票

即日起至6/11止，下載新聞雲APP，抽星宇航空東南亞不限航點機票，一人中獎，兩人同行！

新聞雲APP語音新聞

新聞雲APP語音新聞

一鍵開聽！解放雙手雙眼，隨時隨地掌握新聞，輕鬆接收最新消息！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面