生醫股併購爆內線　獨董叫兒買股、會計請老婆「不要害我被抓」

▲中山醫院醫師李世明涉大江收購康和內線交易案遭起訴。（資料照／記者黃哲民攝）

記者劉昌松／台北報導

上櫃股大江生醫3年前公開收購上市公司和康生技3成股份，引來內部多方人馬大搞內線交易，其中大江董事、中山醫院主治醫師李世明涉嫌在重訊公布前，通知在馬偕當醫師的兒子李致樵買入康和股票，獲利70萬餘元；大江會計呂旻暹則是把消息透露給老婆，還提醒老婆「請不要害我被抓去關」。台北地檢署27日依《證交法》起訴李、呂等8人。

大江生醫(8436)在2021年3月8日發布重大訊息，宣布將以每股29元公開收購和康(1783)普通股，預計最高達6.04億元，預計持股比上升至30%，以重訊當天的和康收盤價計算，溢價率約16%，當時大江表示，這將是大江組建生技大聯盟的第一步。

先前因假健檢掩護陸客非法來台的李世明，因為收到大江董事會通知討論併購案後，用LINE通知兒子李致樵，提前進場買股，父子倆的擬致性獲利70萬6230元，李致樵的老婆也因為吃飯時，聽到公公談論併購案，找妹妹一起跟著下單買股獲利6萬1400元。

大江會計專員呂旻暹則是接到老婆詢問訊息後，以「請不要被抓去關、請不要害我被抓去關、你知道是哪家哦」等方式默認這項內線消息，讓老婆、小姨子、老婆的前同事分別買股獲13萬1340元。曾在負責這次併購案查核工作的會計師事務所前員工，也自行買股獲利1萬5760元。

北檢檢察官王繼瑩指揮調查局台北市調查處在2024年12月展開搜索約談後，李世明等8名相關被告都自白犯行，並繳出犯罪所得，因此依《證券交易法》內線交易起訴的同時，也請法院依法減輕其刑。