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OnlyFans準備賣了？　可能買家竟是「UFC雙冠選手」

▲▼前UFC雙量級冠軍、愛爾蘭格鬥明星麥葛雷格（Conor McGregor）有意買下全球最大成人訂閱制平台OnlyFans。（圖／達志影像／美聯社）

▲前UFC雙量級冠軍麥葛雷格有意買下OnlyFans。（圖／達志影像／美聯社）

記者張方瑀／綜合報導

全球最大成人訂閱制平台OnlyFans近期爆出準備尋求出售，潛在買家之一竟是前UFC雙量級冠軍、愛爾蘭格鬥明星麥葛雷格（Conor McGregor）。他不僅在社群媒體上親自證實「正在認真洽談」，目前OnlyFans估值高達24億美元（約台幣760億元）。

根據bloodyelbow報導，現年35歲的麥葛雷格自2021年與對手普瓦里爾（Dustin Poirier）交手時重創腿部後，至今未重返八角籠，但他並未就此淡出鎂光燈，反而積極經營副業，將觸角延伸至各種產業，逐步累積驚人財富。

麥葛雷格本月23日於Instagram限時動態中，轉發一則關於OnlyFans尋求出售的新聞，並直白表示，「我正在認真洽談收購這個。」此話一出，瞬間引爆討論。

OnlyFans成立以來，主打創作者訂閱制內容，讓用戶付費觀看專屬照片與影片，其中不少為成人向內容，也吸引大批名人與網紅入駐，部分創作者更因平台獲得高達數百萬美元年收，讓OnlyFans迅速躍升為全球指標性平台。

目前OnlyFans由來自烏克蘭的企業家拉德文斯基（Leonid Radvinsky）擁有，根據市場傳聞，他正積極尋求適合買家，預估公司市值落在14.6億至24.2億美元（約台幣460億至760億元）之間。

值得一提的是，麥葛雷格先前已成功將自創威士忌品牌Proper No. Twelve售予酒業巨頭Proximo Spirits，據報導該交易金額超過5億美元（約台幣162.5億元），堪稱跨足商界代表性成功案例。

麥葛雷格過去曾透露，他踏入商界的目標就是追求財務自由，如今個人資產估計已超過2億美元（約台幣65億元）。若此次OnlyFans收購案順利落實，勢必再度鞏固他在商業版圖上的地位。

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