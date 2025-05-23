OnlyFans要掰了？出售消息瘋傳　估值上看80億美元

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老司機哭哭　OnlyFans傳洽談出售

▲▼OnlyFans是不少年輕族群喜愛的成人社群平台。（圖／路透）

▲OnlyFans傳出有意出售。（圖／路透）

記者楊庭蒝／綜合報導

全球知名的訂閱內容平台OnlyFans近期傳出有意出售的消息，引起外界高度關注。綜合外電報導，OnlyFans母公司Fenix International自2024年3月起，開始與美國洛杉磯的投資公司Forest Road洽談潛在收購案，交易規模可能高達80億美元（約新台幣2,403億元），若順利完成，將成為近年數位內容領域最大宗的併購案之一。

OnlyFans以其創作者直接向粉絲收費的訂閱制度走紅，疫情期間更因「宅經濟」蓬勃發展而聲勢大漲。該平台起初以成人內容為主要特色，不少創作者藉此獲利驚人。但近年來，平台積極尋求轉型，試圖拓展至廚藝、健身、喜劇等多元領域，以淡化「成人平台」的標籤，吸引更多主流市場用戶。

報導指出，除了Forest Road領軍的投資人集團外，OnlyFans也在與其他潛在買家進行接洽，並未排除任何選項。此外，公司亦傳出考慮啟動首次公開募股（IPO），顯示經營層正多方評估未來發展策略。目前尚未有任何協議拍板定案，但有知情人士透露，最早可能在接下來一至兩週內敲定相關安排。

OnlyFans總部位於倫敦，由烏克蘭裔企業家Leonid Radvinsky全資擁有。根據其母公司Fenix International 2023年財報，平台當年度淨利潤高達4.855億美元，年增率達20%。此外，Radvinsky近三年已從公司分得超過10億美元股利，顯示該平台依然是數位經濟中的獲利巨獸，即便轉型進展有限，其龐大用戶與訂閱基礎仍具高度吸引力。

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