車手賺2000元倒賠73萬元　1原因還要坐牢2年4個月

記者黃翊婷／台北報導

張姓男子先前加入某詐騙集團擔任車手，2023年10月間他依照詐團指示前往指定地點，向受害者收取250萬元款項，後來事情露餡，他也因此挨告。台北地院法官考量到張男已坦承犯行，並答應賠償73萬元與受害者達成調解，但目前尚無證據可以證明他已經支付賠償金，最終依犯3人以上共同詐欺取財罪，判處他有期徒刑2年4個月。

▲張男擔任詐團車手，賺了2000元，代價卻是要入監服刑2年4個月。（示意圖／VCG，與本案當事人無關。）

判決書中記載，張男是某詐騙集團的面交取款車手，詐團向他承諾，若完成任務就可以獲得2000元報酬；接著，詐團成員自2023年7月起以投資股票獲利、投資泰達幣等話術，誘騙受害者拿出資金，再派車手前往指定地點面交取款。

張男在2023年10月間接獲詐團指示，前往指定地點向受害者收取250萬元款項，再拿到另一個指定地點，將錢交付給其他詐團成員。後來事情曝光，張男很快就被警方循線查獲。

台北地院法官認為，張男擔任詐團面交車手，漠視他人財產權，對社會治安造成相當的影響，考量到他已經坦承犯行，而且同意賠償73萬元與受害者達成調解，但目前尚無證據可以證明他已有交付賠償金，最終依犯3人以上共同詐欺取財罪，判處他有期徒刑2年4個月，全案仍可上訴。