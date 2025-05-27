獨／開特斯拉養家被撞成廢鐵！兒看新聞問一句話...單親爸落淚了

▲北市78歲邱姓董座無照駕駛，不明原因連撞多輛車。（資料圖／記者黃彥傑攝）

記者黃宥寧／台北報導

北市中正區重慶南路、距離總統府僅300公尺，本月23日1名78歲貿易公司邱姓董事長無照駕駛突暴衝，撞上多輛車輛，釀8人送醫。其中被撞得面目全非的特斯拉多元計程車，駕駛李先生是名單親父親，靠這輛車接單養家。人雖平安，車卻近乎報廢，生計一夕斷裂，而他什麼都沒做錯，只是在等紅燈，卻意外成了這場車禍中最容易被誤解的被害人。

「車沒了、收入斷了」李先生接受《ETtoday新聞雲》訪問時坦言，原本不想再受訪，擔心輿論誤解他「開特斯拉還喊苦」、「是不知道要去提告嗎？」、「活該不保車險」，但他最終還是選擇站出來，因為這不是關於一台車，而是關於一個單親爸失去全部的過程。

李先生娓娓道來，過去他曾經營咖啡館，疫情爆發後撐不下去，加上婚姻走到盡頭，獨自扶養2名年幼孩子，還要照顧年邁母親。3年前，貸款230萬元買下特斯拉，用來跑多元計程車，「這不是奢侈，是我工作、生活、撐家的工具。」

每天開車10幾個小時，有時接送乘客，有時載孩子上下學，這輛車是他一人撐起一家三口的「唯一生財工具」。事發當天，自己只是正常停等紅燈，卻被後方失控暴衝的車輛猛力撞上，「我腦袋一片空白，車子震了一下，不是怕撞，是怕車壞了怎麼辦。」

▲李先生忍著車禍後的傷接受訪問。（圖／記者黃宥寧攝）

他第一時間確認乘客無礙，接著看著撞得幾近報廢的愛車發愣。車貸尚有近百萬元未清，如今無法營業、收入中斷，現實壓力撲面而來。肇事者為無照駕駛，保險公司不會理賠。他坦言自己沒有保車險，「不是我想省，是營業用保險行情一年是15萬以上起跳，還不一定有人肯保我們這種營業車，所以只能保乘客險，保障乘客沒問題，但自己真的保不起來。」

更讓他心寒的，是肇事者家屬的態度。事發後，李先生在醫院急診室苦等5個小時，盼能跟對方當面協商處理，直到邱太太現身，也僅得到：「後續請找律師。」話一說完便轉身離去，甚至最後還被警方請出醫院。

「我是來釋出善意希望建立友善的溝通，並不是來建立訴訟關係的。」李先生無奈說，看到邱太太年邁無助的模樣，自己真的不忍苛責，「但我車子突然就被無照駕駛撞成廢鐵，頓時沒了收入，還有孩子跟年邁母親要養，只希望能早點有個解決辦法。」

▲邱姓董座無照闖紅燈釀嚴重車禍。（資料圖／記者黃彥傑翻攝）

受訪過程中，李先生始終努力壓抑情緒，直到談到家人，眼眶才悄悄泛紅。他說，當天沒有告訴母親與孩子自己出車禍，怕他們擔心，直到晚上，孩子在電視新聞畫面中看到撞毀的藍色特斯拉，才驚訝地問：「爸爸，那是你的車嗎？」他強忍著情緒笑著回答：「是啊，沒事啦」，轉身後卻忍不住落淚。

李先生坦言，他最怕的，不是修車、不是貸款，而是被誤解。他看到網路留言：「開特斯拉還裝可憐」、「活該不保險」，心裡說不難過是騙人的。他無奈地問：「就因為我開特斯拉，我就不是受害者嗎？當初會選它，是因為安全、CP值高，長期跑車划算，這台車是我吃飯的工具，不是炫耀用的。」

他語氣平靜說：「我不是名人，也不是富人，我只是個司機，一名單親爸爸，自己只是等紅燈，什麼都沒做錯，卻什麼都沒了。」

李先生最後說，不明白，為什麼一再發生無照、高齡駕駛肇事，制度卻始終沒有動靜。「今天被撞的是守法的人，卻要自己承擔全部的代價，那政府是在懲罰守法，還是在默許無照上路？要等到下一次真的有人命，才願意面對嗎？」

78歲肇事邱姓老董連撞釀8傷

項目 內容 職業身分 登記資本額1.98億元的貿易公司董事長 駕照狀況 從未考取台灣駕照，僅持有國際駕照，且未依規定換發本國駕照 違規紀錄 2019年：未禮讓行人

2021年：無照駕駛

2023年：無照駕駛（與違規右轉併同告發）

2023年：違規右轉

《東森新媒體ETtoday》製

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