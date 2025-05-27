以色列轟炸加薩學校54死！「教室陷火海」慘況曝　孩童淪焦屍

▲ 遭到空襲的學校陷入火海。（圖／翻攝自X）

記者陳宛貞／綜合外電報導

以色列國防軍（IDF）26日夜間對加薩發動猛烈空襲，造成至少54名巴勒斯坦人喪生，多數是在加薩城Fahmi Al-Jargawi學校避難的平民，該校收容數百名來自貝特拉希亞（Beit Lahia）的災民。哈瑪斯控制的加薩民防部門說明，當時作為臨時住所的教室陷入火海，被嚴重燒毀的遺體包括多名孩童。

根據BBC，以軍稱此次空襲目標是哈瑪斯與伊斯蘭聖戰組織（Palestinian Islamic Jihad）指揮中心，指控該地區被恐怖份子用來策劃對以色列平民與軍隊的攻擊，同時指責哈瑪斯「將加薩平民當成人肉盾牌」。網路流傳的影片顯示學校部分建築起火燃燒，還可看見嚴重燒傷的孩童與倖存者。

Imagine watching children burn in front of you and there’s no water to put out the fire…!!



Gaza, the Fahmi Al-Jarjawi School massacre – 2025 pic.twitter.com/jGxWSz6cKN — Abd alhade alani (@abdalhadealani) May 26, 2025

A new massacre.. dozens of martyrs and wounded among the displaced following the occupation’s bombing of the Fahmi Al-Jargawi School in the Al-Daraj neighborhood of Gaza City ???????? pic.twitter.com/47nxXTOiz4 — Mustafa Shouman (@shoumanmustapha) May 25, 2025

北加薩救護車服務負責人阿法納（Faris Afana）指出，他與救援人員趕到時有3間教室起火，「那些教室裡有正在睡覺的兒童和婦女，其中有些人在尖叫，但因火勢太大，我們無法救出他們」，「我無法描述我看到的景象，因為那太可怕了。」當地消息指出，北加薩警方哈瑪斯調查部門負責人卡西赫（Mohammad Al-Kasih）與其妻小也在這場空襲中喪生。

另一起發生在北加薩賈巴利亞（Jabalia）一棟房屋的空襲則造成19人死亡，當地al-Ahli醫院院長奈伊姆（Fadel el-Naim）證實此事，以軍目前則未說明此次攻擊目標。

這兩起空襲是以色列過去一周在加薩北部擴大軍事行動的一部分，IDF稱在48小時內已打擊加薩境內約200個目標，持續針對「恐怖組織」展開攻勢。