以色列轟炸加薩學校54死！「教室陷火海」慘況曝　孩童淪焦屍

▲ 遭到空襲的學校陷入火海。(圖/翻攝自X)

記者陳宛貞/綜合外電報導

以色列國防軍(IDF)26日夜間對加薩發動猛烈空襲,造成至少54名巴勒斯坦人喪生,多數是在加薩城Fahmi Al-Jargawi學校避難的平民,該校收容數百名來自貝特拉希亞(Beit Lahia)的災民。哈瑪斯控制的加薩民防部門說明,當時作為臨時住所的教室陷入火海,被嚴重燒毀的遺體包括多名孩童。

根據BBC,以軍稱此次空襲目標是哈瑪斯與伊斯蘭聖戰組織(Palestinian Islamic Jihad)指揮中心,指控該地區被恐怖份子用來策劃對以色列平民與軍隊的攻擊,同時指責哈瑪斯「將加薩平民當成人肉盾牌」。網路流傳的影片顯示學校部分建築起火燃燒,還可看見嚴重燒傷的孩童與倖存者。

Imagine watching children burn in front of you and there’s no water to put out the fire…!! Gaza, the Fahmi Al-Jarjawi School massacre – 2025 pic.twitter.com/jGxWSz6cKN

A new massacre.. dozens of martyrs and wounded among the displaced following the occupation’s bombing of the Fahmi Al-Jargawi School in the Al-Daraj neighborhood of Gaza City ???????? pic.twitter.com/47nxXTOiz4