以色列目標「占領75%加薩」　200萬巴勒斯坦人趕進25%狹地

▲一旦以軍發動大規模地面攻擊，巴勒斯坦人就會被趕進指定區域，大約是整個加薩走廊的25%。（圖／路透）

記者詹雅婷／綜合報導

以色列國防軍25日宣稱，現已控制加薩走廊約40%土地，目標要在2個月內控制加薩75%的土地，摧毀哈瑪斯核心基礎設施。與此同時，哈瑪斯宣稱以色列已控制加薩77%區域。

彭博、以色列時報等報導，以色列3月18日重啟對哈瑪斯的攻擊行動，讓停火劃下句點，接著以軍在加薩地區部署5個師，兵力達數萬人，準備發動大規模地面攻勢，目標擊潰哈瑪斯軍事分支及其在加薩的統治。

以色列已在北中南各自劃定區域，當作200萬名巴勒斯坦人據點，分別是南部沿岸馬瓦西地區（Mawasi）、中部迪爾巴拉（Deir al-Balah）與紐瑟拉特（Nuseirat）的一塊土地、加薩市中心。一旦以軍發動大規模地面攻擊，巴勒斯坦人就會被趕進這些地方，大約是整個加薩走廊的25%。

接著，以軍將會占領加薩其他地區，清除哈瑪斯基礎設施、夷平大多數建築，並在可預見的未來持續控制加薩。依據以軍計畫，從行動開始到結束只需2個月就能占領加薩75%區域。

軍方官員透露，以軍重點不再是開戰初期著重的盡可能殲滅恐怖分子，而是轉向奪取領土和摧毀哈瑪斯基礎設施。軍方認為，只有在達成摧毀哈瑪斯軍事分支及其設施、占領土地等目標之後，才能擊敗哈瑪斯，進而促使剩餘人質獲釋。

另據耶路撒冷郵報，美國近期已要求以色列延後對加薩的大規模地面軍事行動，作為爭取人質協議談判機會的努力。美國總統川普25日表示，希望能盡快結束加薩戰爭，「我們已經和以色列交談」，希望能出現好消息。