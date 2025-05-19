復興竹產業兼顧環保　南投縣辦理竹林碳匯專案說明會

▲南投縣政府積極尋求產學界資源，支持竹林經營。（圖／資料照片，南投縣政府提供）

記者高堂堯／南投報導

南投縣竹林栽植經營歷史悠久、孟宗竹栽植面積廣大，過去以竹筍與竹材產業為發展重點，但隨竹材利用率下降、經營成本提高，竹產業漸漸沒落；縣政府農業處為促進竹林資源永續經營、響應國家淨零碳排政策，委託嘉義大學辦理「南投縣竹林經營碳匯專案輔導計畫」，積極推廣竹農參與碳匯機制實務應用。

「竹林經營碳匯專案活動說明會」於月前在鹿谷鄉農會舉辦，邀請國內碳匯領域專家學者進行專題演講，提供竹農第一手政策資訊與實務操作指引，吸引地方眾多竹農與相關單位參與，現場互動熱烈反應踴躍，縣府農業處長蘇瑞祥及計畫處長邱紹偉也共同出席。

▲南投縣辦理竹林碳匯專案說明會，打造竹產業永續與碳權接軌。（圖／南投縣政府提供）

屏東科技大學名譽教授陳朝圳主講「自願減量專案介紹及申請案例分享」及「國家碳匯推動與未來展望」，深入剖析目前國內外碳權趨勢與申請實務，並分享實際成功案例，讓與會者更了解參與碳匯專案的潛力與挑戰；林業試驗所主任秘書林俊成帶來「竹林經營碳匯專案方法學之說明與申請實務」專題演講，針對方法學架構、審查標準及實地操作流程進行詳細解說，讓竹農對於申請碳匯專案有更清晰的脈絡與方向。

蘇瑞祥和邱紹偉表示，期望藉由此次說明會提高地方竹農對碳匯專案認識，也為日後投入碳匯專案申請奠定良好基礎，未來將持續推動碳匯專案輔導與推廣，鼓勵更多竹農加入碳匯行列，促進南投縣竹林資源多元永續發展，同時創造兼顧環保與經濟效益新契機。

嘉義大學校長林翰謙指出，本計畫除提供碳匯知識與輔導資源，也將持續與地方政府合作，協助有意申請碳匯專案的竹農現地評估與技術支援，期盼透過雙方共同合作，推動在地竹林發展與碳權制度接軌，打造農村經濟及淨零碳排雙贏的永續經營模式。