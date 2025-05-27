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學員控地球村「詐騙招生」逼刷卡　系統性剝削警告快逃

▲▼位在台北車站的地球村補習班。（圖／翻攝Google Map）

▲位在台北車站的地球村補習班。（圖／翻攝Google Map）

記者葉國吏／綜合報導　

地球村補習班爆出財務危機，負責人陳中義爆欠台北市沈姓牙醫師3000萬債務，有學員還在社群網站踢爆地球村的誇大招生話術，痛批根本就是「系統性剝削」，警告大家快逃。

一名網友在Threads上發文回憶，她曾到地球村某分校諮詢課程，櫃台人員自稱是「臨時支援的工讀生」，並要求她改與台北主管電話洽談。對方在通話中極力推銷，強調課程多元且實體教學資源充足，並保證「各分校都有豐富的實體課程可選」，讓她誤以為能進行面對面教學。然而，繳費後她才發現，大部分課程竟是線上進行，甚至包含大量重播預錄影片，根本無法與教師即時互動。她批評：「老師一邊顧教室、一邊兼顧線上學生，教學品質非常差。」

當她向補習班反映課程不如預期並要求退費時，卻遭遇層層阻礙。起初櫃台表示主管已下班，需等下一個工作天回覆，但一週過去仍毫無音訊。後來好不容易拿到退費申請表，卻又被告知「會計作業需30個工作天」，退款時程再度被拖延。該名學生憤怒表示：「這根本是詐騙套路！」她回憶，當初主管以「限時優惠」和「幫你爭取特別價格」等話術逼迫她當場刷卡，卻未提供任何書面契約，甚至連收據或發票都未開立，僅以LINE傳送「學員資料卡」敷衍交代。

更讓她震驚的是，她報名的分校竟在幾週內悄悄關閉。後來查詢新聞才得知，該分校疑因債務問題遭債權人查封。她進一步發現，全台各地都有學員遭遇類似情況，甚至已有自救會成立，痛批地球村是「惡意慣犯」。

最後，她在向消保官申訴後才成功拿回退款，但整個過程讓她身心俱疲。她無奈感嘆：「奉勸任何想報名地球村的人，一定要再三確認、不要衝動付款，否則後悔莫及。」

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