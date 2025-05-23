不只女牙醫！地球村積欠百萬薪資　員工憂：若要退費恐求助無門

▲地球村負責人陳中義除欠女醫師1500萬以外，更傳出積欠數位員工薪資數個月，共計已超過百萬元。（圖／CTWANT提供）



圖文／CTWANT

近日，地球村負責人積欠1名在北市執業的沈姓牙醫師1500萬，並疑似因為不想償還，教唆周文瀚等人多次前去其診所騷擾，甚至於19日爆出周子鈞毆打沈姓女醫師並被羈押禁見。如今，有地球村美語總部的員工透露，公司自4月起已經積欠20幾位員工2個月的薪資，累計金額高達百萬元，目前也有大批員工離職，且也有員工已經前去勞工局進行通報。

該名員工A爆料，位於台北車站的地球村總部約有20幾名員工，自今年4月起就沒有領到前月份的薪水。A表示，這些員工的薪水大約落在3萬至5萬元之間，累積起來已經積欠百萬元的薪資。A也指出，每當有員工去找陳中義要薪水時，他總會以各種理由進行搪塞，讓員工相當無奈。

▲投訴人A表示，自今年4月開始，就沒有再收到薪資。（圖／投訴人／CTWANT提供）

因為目前領不到薪水，所以地球村總部已有大批員工紛紛離職，她表示光是這個月就有將近10位員工離職。而A也透露，許多家長在看到牙醫被揍的案件後，紛紛開始提出退款，她憂心若事情持續發展下去，恐怕這些家長之後將會求助無門。

記者截稿前致電地球村美語，卻無人接聽，經詢問後才了解到負責相關業務的員工已經離職，因此不會有人負責接聽。此外，本刊也直接用手機撥打給陳中義本人多次，但對方至截稿前也無接通。

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