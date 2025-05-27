川普「美國製造」鎖定軍事、高科技產品：我們要造坦克不是做衣服

▲美國總統川普。（圖／路透）



記者張靖榕／綜合報導

美國總統川普25日表示，上任後推行的關稅政策旨在促進國內軍事裝備與科技產品的製造，而非針對運動鞋與T恤等消費品。他強調，美國應專注於生產坦克、人工智慧、晶片與船艦等高科技產品，而非服裝與鞋類。

川普在紐澤西登上空軍一號前對記者表示，他同意財政部長貝森特（Scott Bessent）於4月29日的言論，即美國不一定需要「蓬勃發展的紡織業」，此言論引起了美國國家紡織組織委員會的批評。

對此，美國服裝與鞋類協會（AAFA）回應指出，關稅對該產業不利。該協會總裁拉馬爾（Steve Lamar）表示，97%的服裝與鞋類產品為進口，且該產業已是美國關稅最高的行業之一，增加關稅只會提高美國製造商的投入成本，並對低收入消費者造成傷害。

川普政府近期提出對歐盟商品徵收50%關稅的建議，原定於6月1日實施，但已延後至7月9日，以便與歐盟進行談判。

川普於2016年與2024年總統選舉中，部分是透過吸引因美國製造業工作流失而受影響的工人階級選民。他致力於透過進口關稅與鼓勵企業投資來實現振興製造業的承諾，儘管美國經濟仍依賴於其他國家的供應鏈，許多商品，包括紡織品，在國外生產成本較低。

許多美國品牌對此政策表示擔憂，鞋類品牌馬登（Steve Madden）創辦人批評川普的關稅政策正在破壞由其品牌等創造的經濟。他指出，對中國進口商品徵收30%的關稅正在推高鞋類價格，損害美國經濟。

此外，關稅政策還可能導致假冒商品的增加。由於關稅提高了服裝與鞋類等必需品的價格，預算有限的消費者越來越多地轉向在線上購買便宜的假冒產品，這對消費者安全與正品品牌造成了損害。