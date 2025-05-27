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16歲少女「男模店欠巨款」　被逼到澎湖當八大小姐

男模店於這幾年興起負責陪聊、唱歌，不時發出西裝筆挺的照片在社群上吸引女性消費者上門。（圖／翻攝自臉書）

▲男模店於這幾年興起負責陪聊、唱歌，不時發出西裝筆挺的照片在社群上吸引女性消費者上門。（圖／CTWANT提供，下同）

圖、文／CTWANT

高雄市三民區男陪侍店「X會館」近日爆出爭議，涉嫌雇用16歲少女、還將熟客欠款算其頭上，逼其簽本票還債，少女父親蕭姓男子得知後出面痛訴店家行徑惡劣。除了顯現未成年涉足風化場所的風險外，男模店的高消費營運模式也再次浮上檯面。

「男模會館」風潮興起於台中，短短幾年間向南蔓延，從裝潢風格、工作服裝到接待流程，都與傳統酒店不同，男模西裝筆挺、在Instagram展示每日出勤照，「姐姐們」則需預約入場，消費模式多元，從單純陪聊、喝茶，到出場陪吃飯、KTV，甚至住一晚，每項服務都有明碼標價。「這不是酒店，是會館」，店家這麼強調，但在法律邊界上，這種說法似乎只是模糊定義。

本刊調查後發現，男模特由店家安排排班、教育話術、設計出場SOP，並透過TikTok、小紅書吸引女性消費者，在包廂內與消費者聊天、互動，滿足其陪伴等需求，薪水部分除了本俸與抽成外，還有消費者打賞的小費。

若會館屬「餐飲業」登記卻從事陪侍行為，將涉及違規營業；若有性交易或脅迫陪侍，則可能觸犯《社會秩序維護法》、《人口販運防制法》等相關規定。但實務上，男模會館多以「無酒精、無性服務」為主打，實際交易空間往往發生在場外，導致執法困難。

「我女兒還沒滿18歲，你們怎麼會讓她工作還要她簽本票？你們不是第一天做這行，不可能不知道法律！」蕭姓父親當下氣憤質問業者，對方則辯稱少女謊報年齡，並不知道其未成年，對於這說法蕭男完全無法買單。此外，少女未成年為何能入內消費，甚至有權欠下鉅債。蕭男推測當時入職時未依規定查核證件或是明知其未成年，仍讓其在內工作。

蕭姓父親心痛表示爆出本票風波後，竟聽到女兒要涉足風俗場所賺錢還債。（圖／黃威彬攝）

▲蕭姓父親心痛表示爆出本票風波後，竟聽到女兒要涉足風俗場所賺錢還債。

蕭男表示，女兒雖不是在店內擔任陪侍，且僅為幹部助理，為何店家僱用時未盡到查證義務，甚至賦予她替客人簽帳的權利，並讓其與友人能恣意入內消費。總總原因到後續衍伸的債務糾紛也讓蕭男感到相當無力。

「很怕有一天，媽媽桑帶進來的是妳。」蕭男心痛表示，收到委託討債的年輕人告知，女兒恐因為債務因素，要到澎湖聲色場所當小姐還債。他聽聞後心痛又憤怒，擔心女兒在金錢壓力與社會誘惑下誤入歧途。他表示，女兒交友狀況他們一直難以掌握，孩子對家中總是報喜不報憂，如今又爆出不堪金錢壓力，淪落下海還債的處境，也希望公家單位能正視相關問題，不讓類似情況再上演。

少女若曾在男模店工作，且配合店家排班、管控言行，可能已構成「僱傭關係」，應依《勞動基準法》規定保障權益，包括工時、休假、勞健保等；若涉及未成年陪侍行為，更違反《兒少法》第44條，業者也恐面臨刑責。

這場由男模引領的會館風潮，模糊了未成年工作的界線、娛樂與剝削的底線，也讓社會再度反思，在客人流量與商機背後，是否該有更明確的產業規範與兒少保護制度，防止灰色地帶成為傷害未成年的溫床，也值得外界省思。

本刊致電並傳訊給該名少女，未獲回應；同時聯繫該男模店詢問相關事宜，惟至截稿前皆未獲回應，實際情況則有待相關單位調查釐定。

高雄市三民一警分局指出，獲報後已主動積極介入查辦，釐清事件經過。針對蘇父指稱疑雇用未成年人於妨害身心健康場所從事工作，又未禁止未成年人於會館消費及疑逼迫簽立本票等情事，本分局刻正通知本案關係人到案說明及調查蒐證中，倘查證屬實，本分局除依刑法強制、恐嚇等罪嫌移送偵辦，併依違反「勞動基準法」、「兒童及少年福利與權益保障法」及社會秩序維護法偵辦，相關蒐集之事證運用第三方警政手段，移請市府相關主管局處（勞工局、社會局）進行裁處。

延伸閱讀
少女簽本票1／高雄知名男模店爆雇用未成年少女　帶客簽帳真相曝光
風波不斷1／廖峻想賣「起家厝」　前妻拒售傳對簿公堂
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