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戴著呼吸器仍笑咪咪　「天線寶寶」尹雅汕獲2025總統教育獎

▲天線寶寶尹雅汕榮獲2025總統教育獎

▲天線寶寶尹雅汕（右二）榮獲2025總統教育獎。（圖／教育局提供）

記者楊淑媛／桃園報導

桃園市南門國小六年級學生尹雅汕同學，是一名「天線寶寶」，憑著堅韌意志與樂觀態度，在學業與生命中皆展現非凡韌性，榮獲2025總統教育獎殊榮。南門國小26日表示，尹雅汕自出生起便面對重大醫療挑戰—臍裂、膽道閉鎖、心臟病……四歲前歷經8次手術、10次住院，與病魔長期搏鬥。

在生活中，她需24小時依賴氧氣與呼吸器等醫療設備輔助，家中儼然成為小型醫療站，但這些艱難並未擊垮她的笑容與學習熱情。即使如此，堅強的尹雅汕從不向命運低頭，在學習的道路上，不僅努力不懈，更展現多元才能。

▲天線寶寶尹雅汕榮獲2025總統教育獎

▲天線寶寶-雅汕(右)。（圖／教育局提供）

她參與鋼琴比賽榮獲佳績，繪本創作得獎。除了在學校的表現令人敬佩，雅汕也積極參與公益活動，加入「台灣歡呼兒協會」，協助拍攝宣傳片，為需要長期呼吸照護的孩童發聲。雅汕也夢想是成立「生命鬥士協會」，幫助像她一樣的重症兒童，也希望未來能辦理公益畫展與音樂演出，為罕病兒與流浪動物募款，用自己的方式回饋社會。

▲天線寶寶尹雅汕榮獲2025總統教育獎

▲雖一直戴著呼吸器，但尹雅汕每天仍笑咪咪。（圖／教育局提供）

在雅汕奮力成長的背後，是南門國小溫暖而堅實的支持。自一年級起，學校即積極營造「有愛無礙」的學習環境。師長們主動學習操作氧氣設備，特教助理員每日協助推動氧氣鋼瓶，讓雅汕能安全進教室；行政團隊與特教老師則定期家訪，關心她的健康狀況與學習情形。學校也兩度向教育局申請經費補助，用於添購醫療器材與呼吸設備，全力協助她順利就學。

南門國小房瑞美校長表示，全校師生不僅接納，更積極包容與陪伴。他們不將困難視為負擔，而是視為展現教育使命的契機。正因如此，雅汕在這樣充滿愛的校園中，得以展現潛能，快樂成長。她曾在學校的身心障礙月活動中，與媽媽一同擔任講師，向全校分享她的故事，讓同學們理解生命的可貴與堅韌的價值。對學校而言，雅汕不只是需要協助的學生，更是生命力的見證者，是勇氣與希望的象徵。

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