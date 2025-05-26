永成路廟會放鞭炮惹怨網怒批「罔顧安全」　南警：將依法開罰

▲台南市永成路的廟會活動卻因未事先告知即燃放鞭炮，引發用路人不滿，有民眾發文指出，放鞭炮造成路面煙霧瀰漫，嚴重影響交通與用路安全。（民眾提供，下同）

記者林東良／台南報導

端午將至，不少宮廟舉辦遶境、迎神等民俗活動，但台南市永成路的廟會活動卻因未事先告知即燃放鞭炮，引發用路人不滿，有民眾在社群平台Threada發文指出，25日晚間約9時許，一處廟會活動未申請道路封閉，就直接在重要聯絡道路上放鞭炮，造成路面煙霧瀰漫，嚴重影響交通與用路安全，質疑為什麼一定要放鞭炮，神明有規定嗎？

目擊民眾怒批，事發地點為連接市區與國道的重要道路，平時車流已大，遶境隊伍不僅佔用雙向車道，還有人員擅自指揮交通、燃放大量鞭炮，現場煙霧密布、垃圾遍地，鞭炮碎屑、香菸與檳榔渣未清，讓人憤怒。他並指出過往已有騎士因鞭炮聲驚嚇差點摔車，質疑宗教自由是否能凌駕公共安全，「神明真的有規定一定要放鞭炮嗎？」

面對輿論壓力，主辦單位晚間也在社群留言致歉，表示當日確實有向當地警方申請路權，惟遶境終點位於永成路，導致用路人不便，並強調「環保鞭炮只燃放一條」，將記取教訓，未來會改善並再次致歉。

對此，第六分局鹽埕派出所所長高世賢表示，警方25日晚間9時許接獲報案，指永成路三段有廟會妨礙安寧，警方立即到場查處。經調查，主辦單位已事前向派出所申請路權，警方到場時現場未再有燃放行為。但針對影片中影響交通部分，警方將依《道路交通管理處罰條例》第82條第1項第1款開罰，未來將持續強化活動稽查，呼籲民眾舉辦宗教活動應遵守法規，避免影響他人權益。