日本戶籍法修法！國籍欄今起「可填台灣」　限制創意閃亮名

▲即日起，台灣人在日本與日籍人士登記結婚時，可在國際地域欄填寫「台灣」。（示意圖／VCG）



記者王佩翊／綜合報導

日本修正後的戶籍法26日正式生效，新法將國籍欄位改為「國籍、地域」，讓台灣人在登記日本戶籍時，可標示「台灣」，不再被強制註記為「中國」。此外，修法也規定姓名需加入「讀音」，針對名字的讀音，則設立了更嚴格的規範，限制發音過於特殊的「閃亮名（キラキラネーム）」。

根據日本外務省提供的結婚登記表格「婚姻屆」，如果其中一人是外籍人士，則必須填下國籍，但過往戶籍法僅承認國名，台灣人的國籍欄通常被登記為「中國」。然而，修法後的國籍欄改為「國籍、地域」，台灣人可正式填寫「台灣」。

另外，因應行政作業數位化，為了連動個人資料，新戶籍法新增名字讀音的欄位，要求民眾註記，同時也規定讀音必須是「一般認可的發音」，將對「閃亮名（キラキラネーム）」進行一定限制。此規定雖不溯及既往，但未來新生兒取名時，如果使用「閃亮名（キラキラネーム）」，可能會在登記出生時被拒絕。

過去出生證明並未要求填寫讀音，導致部分名字的讀法難以辨識，有些父母更會發揮創意，在取名時使用獨特讀音與漢字，導致閱讀困難，例如太郎唸作「George」，「愛奏」唸作「Melody」等。

戶籍所在地的市區町村接下來將依序寄送通知書，列出預計登記的名字讀音。如果需要修改，民眾可在2026年5月25日之前提出更正，逾期則視為確認登記。日本法務部也明確在指導方針中表示，姓名讀音需符合常用辭典的收錄標準，若讀音與漢字意義不符，或可能造成混淆，將不被接受。