日16歲高中生「砍死69歲老父親」！　不滿經常帶陌生女回家

▲日本一名16歲少年殺害69歲的老父親。（示意圖／CFP）



記者王佩翊／編譯

日本山梨縣南阿爾卑斯市發生一起16歲少年殘殺69歲父親的駭人命案，根據調查，該名少年趁著母親不在家，持刀攻擊父親，導致其失血身亡，事後主動到警局自首。而少年友人透露，他2年半前曾多次抱怨父親經常帶陌生女子回家，男女關係複雜，疑似因此引發殺機。

根據《富士新聞網》、《日本新聞網》報導，行兇的16歲少年24日在自家持刀砍殺69歲父親，隨後在當天上午9時40分主動自首。警方隨著男高中生回到家中，發現死者倒臥在床上，已經沒有生命跡象，因此當場依殺人未遂罪嫌將少年逮捕。隨著死者確認死亡，警方也在25日將罪名轉為殺人罪，並移送檢方偵辦。

經過司法解剖，死者的死因確認為「頸部遭利器割傷導致大量出血死亡」。警方也證實，少年平時與父母同住，但犯案當時家中只有少年與父親，母親並不在家。

面對警方調查，男高中生承認犯案稱，「就是我做的」，目前警方正深入追查犯案動機，懷疑少年與父親之間可能存在家庭糾紛。

一名少年國中時期的朋友則透露，這名少年早在2023年秋天起，就不時向朋友抱怨父親。據了解，死者經常帶陌生女子回家，甚至還對少年說出，「這就是你的新姊姊。」讓少年感到困擾和不堪。