因應美國關稅衝擊　中華郵政推保單借款最高10萬元

▲中華郵政公司協助經濟弱勢的郵政壽險保戶，提供保單借款優惠利率2.165%紓困方案。（圖／ETtoday資料照）

記者周湘芸／台北報導

因應美國關稅政策實施對國人經濟衝擊，中華郵政公司今宣布，為擴大協助經濟弱勢的郵政壽險保戶，提供保單借款優惠利率2.165%紓困方案，同一要保人最高累計新增借款金額為新台幣10萬元，申辦期間自6月1日至8月31日，優惠期間3年。



中華郵政公司表示，保單借款紓困方案適用保險費付足1年以上，累積達有保單價值準備金且可得辦理保單借款的有效契約保單，同一要保人最高累計新增借款金額為新台幣10萬元，申請人如曾辦理紓困借款者，需先全部清償申請人前一年度或之前已辦理之借款餘額。

中華郵政公司指出，保單借款紓困方案優惠期間為3年，年利率2.165%，優惠期間屆滿未償還的借款，將自動回復適用原保單的借款利率。

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另外，中華郵政公司表示，申請人如屬身心障礙者、低收入戶或中低收入戶、特殊境遇家庭，或因失業、無薪假、非自願性離職、雇主實施減班休息、協商減薪、雇主營收衰退而減少獎金等，致實質收入減少，而導致經濟困難者，或無雇主，但因營業收入下降或暫停營業導致經濟困難者，得檢附相關證明文件，提出申請保單借款。