海軍駐艇官「棄船」爽吃大餐！僅1小兵留守　判刑1年2月下場曝

▲一名士官長在澎湖擔任艦艇駐艇官時，竟擅自離崗帶著同袍外出用餐，獨留一名上兵在船上待命，被實施夜間督導的長官發現後，交由澎湖地檢署偵查。（示意圖／取自免費圖庫photo-ac）

記者吳欣蓉／澎湖報導

一名梁姓士官長在澎湖擔任艦艇駐艇官時，竟擅自離崗帶著同袍外出用餐，獨留一名上兵在船上待命，自己卻玩耍整整2小時才回去工作，被實施夜間督導的長官發現後，交由澎湖地檢署偵查。法官審酌，梁男犯後態度尚可，也沒有前科，判決他有期徒刑1年2月。緩刑3年，並於判決確定日起1年內向公庫支付6萬元，以及接受法治教育課程3場次，緩刑期間付保護管束。

梁男於2023年5月11日擔任在澎湖縣馬公市整訓的艦艇駐艇官時，明知自己是艦艇留守主官，負責處理船上所有事物，理應待命並隨時掌握營區動態、管制人員在艇狀況、應付突發狀況，但梁男卻在當日晚間6點未經請假或職務代理交接手續，擅自率領艦艇部隊的同袍外出餐敘，僅交由一名上兵留守艦艇，直至晚間8點左右才返回，被艦艇長官實施夜間督導時知悉。

該案經由澎湖憲兵隊移送澎湖地檢署偵查起訴，法官認為梁男犯陸海空軍刑法第42條第1項之長官擅離部屬罪，及同法第35條第1項前段之擅離勤務所在地罪。被告以單一擅離本案艦艇之行為，同時觸犯上開2罪，為想像競合犯，應依刑法第55條規定，從一重之長官擅離部屬罪處斷。

澎湖地檢署認為，梁男明知身為艦艇駐艇官，應在艦艇待命以應付突發狀況，卻無視部隊紀律，有虧職守，實屬不該，但考量其犯後態度尚可、無前科、素行尚佳，兼衡被告犯罪動機、目的、行為時之軍階及職務、擅離部屬的時間等情節，依刑法第74條第1項第1款之規定，判決梁男有期徒刑1年2月。緩刑3年，並應於判決確定之日起1年內向公庫支付新臺幣6萬元，並接受法治教育課程3場次，緩刑期間付保護管束。