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川普轟哈佛「收不友善國家學生」　準哈佛生哀求：總統行行好

▲▼美國總統川普（Donald Trump）。（圖／路透）

▲川普又發文批評哈佛不願配合美國政府。（圖／路透）

記者詹雅婷／綜合報導

美國哈佛大學23日針對禁止招收國際學生一事對川普政府提告，地區法官巴洛茲（Allison Burroughs）已裁定暫停這項禁令。到了25日，川普為其政府封殺哈佛外籍學生的決定辯護，稱美國給了哈佛數十億美元，但哈佛卻不願坦率說明，「我們想知道這些學生的姓名和國籍」。

川普在自家社群網站「真實社群」（Truth Social）發文稱，「為何哈佛不說清楚，他們有將近31%的學生來自外國，但這些國家，有些對美國根本不友好，從未為他們學生教育費用出過任何一毛錢，也沒打算這麼做」。

川普指出，「我們想知道這些外籍學生是誰，這是合理的要求，畢竟我們給了哈佛大學數十億美元的資金，但哈佛卻不願坦率說明。我們想要這些人的名字和國家，哈佛大學有52,000,000美元，就用這筆錢，別再要求聯邦政府繼續給你們撥款！」

法新社報導，美國國土安全部部長諾姆（Kristi Noem）是在22日宣布取消哈佛大學招收國際學生的權利，約6800名學生受到影響，許多人對於當前情況感到焦慮不安。針對此事，哈佛大學對川普政府提起訴訟之後，法官已經裁定暫停這項措施。

台灣教育部已表示，估計受影響的台灣留學生有52人，包括即將入學的新生。台灣籍27歲女子Yu-hsuan Lin像路透社表示，她已經拿到錄取通知信，計畫今年9月就要前往夢寐以求的哈佛大學就讀，但如今正在考慮延後入學或是申請歐洲、英國碩士課程，直呼「追尋夢想的這條路實際上比我預期的還要艱難許多，有太多的不確定性」。

另一名台灣23歲男子Vince計畫今年攻讀哈佛大學公共衛生，「我們當然覺得很緊張，從台灣小城鎮一路走到哈佛，這對我來說一直是個夢想。我認為這是美國所能提供的最好幫助。因此我懇求總統，拜託，我希望這種慷慨能夠持續下去」。

▼台灣女子Yu-hsuan Lin原本今年要赴哈佛大學深造，但如今考慮延後入學或是申請歐洲英國碩士課程。（圖／路透）

▼台灣23歲男子Vince懇請川普，讓國際學生能完成赴美求學的心願。（圖／路透）

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