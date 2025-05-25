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封存數十年「始祖鳥化石」曝光　暗藏鳥類起源與演化關鍵證據

芝加哥菲爾德自然史博物館近日公布一件罕見始祖鳥化石的最新研究成果。（翻攝自菲爾德自然史博物館）

▲芝加哥菲爾德自然史博物館近日公布一件罕見始祖鳥化石的最新研究成果。（翻攝自菲爾德自然史博物館）

圖文／鏡週刊

芝加哥菲爾德自然史博物館（Field Museum）近日公布一件罕見始祖鳥（Archaeopteryx）化石的最新研究成果。這件標本長期被私人收藏，直到2022年才被博物館收購，經過細緻的掃描和分析後，揭示了始祖鳥擁有真正的動力飛行能力，為研究鳥類起源與演化提供關鍵證據。

根據《CNN》報導，始祖鳥被視為鳥類和恐龍之間的重要過渡物種，距今約1億5000萬年，現存僅有14件化石標本。多數標本不完整且被壓碎，限制了對其飛行能力的研究。這件新標本保存完好，骨骼呈三維立體，且保留了珍貴的軟組織痕跡，為科學家提供難得的細節。

研究團隊利用紫外線和電腦斷層掃描（CT）技術，首次在始祖鳥化石中發現「三列羽」（tertials）一組長在肱骨上，對現代鳥類動力飛行至關重要的飛行羽毛。此前科學界僅能根據骨骼推測其存在，這次直接證實了始祖鳥具備可支持飛行的羽毛結構。

罕見！封存數十年「始祖鳥化石」曝光　暗藏鳥類起源與演化關鍵證據

▲芝加哥菲爾德自然史博物館近日公布一件罕見始祖鳥化石的最新研究成果。（翻攝自菲爾德自然史博物館）

此外，化石腳趾鱗片形態顯示始祖鳥可能像現代鴿子一樣在地面覓食；口腔骨骼則透露早期鳥類頭骨靈活運動的演化跡象，稱為顱動性（cranial kinesis），有助於鳥類更靈活使用喙部。

菲爾德自然史博物館古生物學家兼研究負責人歐康娜（O’Connor）博士表示，這標本是她所見過保存最完整且細節最豐富的始祖鳥化石。「這是演化史上非常重要的一環，因為它連結了恐龍和現代鳥類的血統，並揭示了鳥類飛行能力的起源。」

專家指出，儘管始祖鳥具備飛行羽毛，但牠可能只能短距離飛行，因為缺乏現代鳥類特有的飛行肌肉和胸骨結構。南卡羅來納州克萊姆森大學生物科學教授查普曼博士認為，此標本展現了恐龍向鳥類轉變過程中的關鍵細節，並強調化石應優先用於科學研究，而非私人收藏，以免錯失重要演化資訊。

這件始祖鳥化石的研究不僅解答了長久以來的飛行謎團，也預示未來還將揭露更多鳥類演化的祕密。歐康娜表示，團隊正持續分析更多細節，期盼帶來更多令人驚喜的發現。


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