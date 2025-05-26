威力彩飆7.2億！「4生肖」財運超旺　5招拚一夜致富

▲威力彩今晚頭獎獎金上看7.2億。（示意圖／楊登嵙提供）

圖文／CTWANT

財神爺還沒睡醒嗎？威力彩已25連摃，預估今（26）日開獎的第114000042期獎金將上看7.2億元，預計又掀起一波買氣，人人都希望能夠得到財神爺的眷顧，當個幸運兒中大獎！命理專家楊登嵙就揭露本次的好運4大生肖，可好好把握本次的機會。

家楊登嵙也公布最新五大旺財妙招：

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1.幸運4生肖

5月26日這期財運最好的生肖是兔、蛇、馬、豬，這4個生肖可千萬不要錯失當7.2億富翁的機會！

2.財神方位

中大獎的妙招是不同日期有不同方向，財神爺就在那裡等您！不管當天您是在家裡或飯店，以當天您所居住的位置為中心點，依照以下日期及方位去彩劵行購買彩劵、威力彩或刮刮樂，這期「財神方」是在東北、西南方，例如：住在圓山飯店，就以圓山飯店為中心點，往東北、西南方的彩劵行購買彩劵、威力彩或刮刮樂。例如：住在家裡，就以家裡為中心點，往東北、西南方的彩劵行購買彩劵、威力彩或刮刮樂。

3.易中獎的彩券行坐向

彩劵行坐向向東北及西南財運較旺，容易開出大獎。

4.動動鼻頭與耳垂引動財氣

鼻子是「財帛宮」，平常有空就要動一動，輕輕地撐一下鼻孔，或者輕輕地捏一捏，引動財氣；第二，耳朵拉一拉；「有沒有福氣看耳朵就知」，平時上下拉一拉可增加福氣。平常動動鼻頭、拉拉耳垂，讓氣場動一動，會有累積財氣和福氣的作用，或許財神爺要把8億給您， 可別將獎金錯過，拱手讓人了！

5.穿對顏色招財進寶

這期幸運色是綠色、蘋果綠色、橄欖綠色、墨綠色及紅色、粉紅色、紫色、紫紅色、橘紅色等，穿著這木、火色系去彩劵行購買彩劵、威力彩或刮刮樂，財運更旺。

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