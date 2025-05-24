連日降雨致杉林溪聯外道路下邊坡坍崩　限單線雙向通行最快15天搶通

▲杉林溪森林遊樂區聯外道路鹿谷鄉投51線發生下邊坡坍崩，南投縣政府即刻進行安全防護措施。（圖／南投縣政府提供，下同）

記者高堂堯／南投報導

通往杉林溪森林遊樂區的聯外道路鹿谷鄉投51線，近期因連日降雨造成0K+065處道路掏空，南投縣工務處表示，現場已派員管制、以單線雙向通車方式維持通行，預估需15至20工作日才能搶通。

縣府工務處指出，鹿谷鄉投51線於113年7月凱米颱風遭受重創、致道路中斷，後以貨櫃工法搶通，並提報行政院公共工程委員會災修復建工程審議，獲核定9416萬元，預計施作懸臂式擋土牆65M、基樁打設127支及地錨96支；縣府依《採購法》辦理招標，於今年4月1日決標並於4月15日訂約，工期270日曆天。

工務處表示，今日發生災害擴大情形，接獲通報後立即派員前往現場勘查，並請設計顧問公司擬定搶通方案，後續將責成搶通廠商立即進場施工搶通，另考量當地常有午後陣雨，現場已吊掛混凝土護欄，並設置夜間警示設施引導車流，暫時採崩塌側封路；另為求災修復建工程完整性，將依程序向行政院工程會提報災害擴大並申請追加經費。

縣府提醒民眾經過該路段時，應配合現場交管人員指示，減速慢行；相關修復進度及交通狀況，將持續對外公告，請留意官方訊息。