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行動竹夢工場走動計畫6／6起跑　結合竹山、鹿谷觀旅業者推竹藝DIY

▲「行動竹夢工場走動計畫」啟動，希望振興南投竹產業。（圖／南投縣政府提供，下同）

▲「行動竹夢工場走動計畫」啟動，希望振興南投竹產業。（圖／南投縣政府提供，下同）

記者高堂堯／南投報導

南投縣政府為振興竹產業，結合竹山鎮、鹿谷鄉多家觀光旅遊和民宿業者啟動「行動竹夢工場走動計畫」，自6月起提供定點巡迴的原竹材創作DIY體驗活動，讓遊客在旅行渡假過程中，感受南投縣孟宗竹療癒手作及工藝之美。

縣府21日舉辦行動竹夢工場走動計畫啟動記者會，由文昌國小學生的「竹林仙仔」舞蹈開場，小半天休閒農業區發展協會總幹事林建興則率竹藝工藝師，現場示範指導參加來賓體驗「竹管秒變工藝品」DIY絕活，副縣長王瑞德也與縣議員蔡孟娥、林業保育署南投分署秘書秦思原，立委馬文君、游顥、縣議員林儒暘服務處代表，共同啟動「竹夢工場行動車」。

▲「行動竹夢工場走動計畫」啟動，希望振興南投竹產業。（圖／南投縣政府提供）

▲「行動竹夢工場走動計畫」啟動，希望振興南投竹產業。（圖／南投縣政府提供）

王瑞德表示，該縣竹林栽植歷史悠久，尤其竹山、鹿谷地區孟宗竹栽植面積廣大，過去主要以冬筍、鷹架、蚵架、竹工藝品為發展重點，隨著竹材利用率下降，加上經營成本提高，產業外移等因素造成沒落；縣府為促進竹林資源永續經營，並響應國家振興竹產業政策，將傳統產業透過轉型後能兼具觀光休閒、生態保育、地方產業、教育傳承的南投特色，今年首次推動竹夢工場走動計畫，以巡迴列車方式於竹山、鹿谷民宿及各大飯店進行，讓遊客住宿時深入了解南投的竹知識及竹文化價值。

▲「行動竹夢工場走動計畫」啟動，希望振興南投竹產業。（圖／南投縣政府提供）

林建興指出，該計畫將以2輛貨車由4位竹工藝師搭配4頂帳篷，並運載50支原竹材的模式，走動到定點推廣體驗竹材製作工藝，透過竹工藝師與遊客直接面對面溝通引導，從如何選擇原竹材到協助打造個人夢想的竹藝品，學習竹材特性、保存技巧、固碳效果，也是絕佳的SDGs實踐。

本計畫從6月11日到12月10日展開，每場免費體驗活動約2到4小時，現場免費報名、額滿為止，詳情可見主辦場地官方網站：杉林溪森林遊樂區（活動日期7/4、8/1）、溪頭森林遊樂區明山森林會館（活動日期7/5、7/12、7/20、7/26、8/2、8/9、8/17、8/23）、米堤大飯店（活動日期7/6、7/13、7/19、7/27、8/3、8/10、8/16、8/24）、孟宗山莊大飯店（活動日期6/20、7/19、8/16、9/9）日月潭經典大飯店范特奇堡（活動日期9/13）、小半天休閒農業區（竹山、鹿谷民宿），活動日期後續請關注小半天休閒農業區臉書粉專公布訊息。

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