集集鎮國寺大法會韓國瑜出席　籲心存善念解兩岸和內政問題

▲南投縣長許淑華陪同立法院長韓國瑜赴集集鎮國寺大法會祈福。（圖／南投縣政府提供，下同）

記者高堂堯／南投報導

集集鎮國寺自24日起舉辦2天「世界念佛救地球大法會」，包括韓國、越南、馬來西亞等各地信眾到場禮佛誦經，南投縣長許淑華也陪同立法院長韓國瑜出席；韓國瑜表示，從兩岸關係持續緊張到台灣內部政局不穩、能源政策等問題，都需要所有人心存正向善念，混亂的世道才有平靜之時。

昨天法會由主法的廣心上人偕同許淑華與韓國瑜禮佛，進行消災解厄的祈禱祝文，並分別頒贈獎牌及紀念品給韓國瑜、許淑華及立委游顥，感謝3人對社會的奉獻和關懷與對道場的支持，縣議員黃春麟、集集鎮長吳大村、代表會主席陳雅雯等人亦到場共同祈福。

韓國瑜致詞時表示，對於鎮國寺集合海內外信眾的力量為世界祈福，以念佛來救地球的理念，他相當感念，而對於世界大環境的戰爭動盪、天災不斷，到中環境的兩岸和平穩定發展，甚至到台灣內部小環境等問題，韓國瑜認為需要所有人從本心出發、心即一切，每個人都發願念佛，「天必善之」，而混亂的世道才有平靜之時。

許淑華也感謝鎮國寺有鑑於世界災難頻傳，國內環境動盪、民心浮動，在釋廣心法師的帶領下，用心舉辦2天的法會，集結眾人善念，互相關懷祈福、為地球祈求和平、迴向給十方法界眾生，讓世界更安定，弘揚宗教慈悲精神，相信在佛陀庇佑下，一切都能平安順利。