晚餐「1習慣」害血糖飆！專家曝2關鍵：穩血糖又睡得好

▲營養師表示，糖尿病患若要控制好血糖、睡得好，晚餐應少吃高升糖指數的食物，且不可太晚進食。（圖／pixabay）

圖文／CTWANT

全台糖尿病患有200多萬人，控制血糖是每天的功課。營養師薛曉晶表示，研究發現，不論食物的升糖指數高低，晚餐後血糖上升幅度普遍高於早餐，若選擇高升糖指數的晚餐，會加劇血糖波動，因此，糖尿病患要特別注意晚餐的內容，避免吃高升糖指數的食物，且不可太晚進食。

薛曉晶在臉書上表示，根據2023年一項刊登於《Cell Reports Medicine》期刊的研究顯示，深層睡眠時腦波的協調活動與隔日的血糖控制呈顯著關聯，睡得好的人，胰島素敏感度也會變高，隔天血糖更穩；反之，如果睡前血糖太高，不僅影響當晚休息品質，還可能影響隔天血糖代謝的穩定性，甚至出現反彈性低血糖。

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另一項刊登在《BMJ Open Diabetes Research &Care》期刊的研究顯示，不論食物升糖指數高低，晚餐後的血糖上升幅度普遍高於早餐，若選擇高升糖指數晚餐，會加劇血糖波動。糖尿病患者特別需注意晚餐內容，以及不要太晚吃，晚餐食物要避免精緻碳水與高糖食物。她並列舉3個適合糖尿病的晚餐搭配法，有助於控制血糖與睡得好。

1. 蛋白質+健康脂肪

2. 優質碳水+高纖蔬菜

3. 地中海風味低GI晚餐：如全麥餅＋烤鯖魚＋酪梨沙拉。

另外，營養醫學醫師劉博仁指出，若已努力調整飲食、規律運動，血糖仍居高不下，別忽略了睡眠這個關鍵因素，有研究指出，每晚睡眠少於6個小時的人，罹患第二型糖尿病的風險幾乎上升一倍。

劉博仁在臉書粉專「劉博仁營養功能醫學專家」PO文指出，國外研究發現，每晚睡眠少於6個小時的人，罹患第二型糖尿病的風險幾乎上升一倍，這是因為睡眠不足，會提高體內壓力荷爾蒙「皮質醇」的濃度，促進身體的發炎反應，並且削弱細胞對胰島素的反應，導致胰島素阻抗增加，血糖控制也會跟著變差。

此外，睡不好會影響飽足感與飢餓荷爾蒙的平衡，讓人容易有口腹之慾，特別偏好高糖、高脂食物，長期下來不僅造成血糖波動，也可能導致脂肪堆積、肥胖與代謝症候群上身。

若是調整飲食、努力運動卻血糖仍居高不下，別忽略了睡眠這個看似簡單卻關鍵的因子，劉博仁建議每天固定作息、睡前放鬆身心、遠離藍光干擾，有助於晚上睡得安穩，也讓身體恢復對胰島素的敏銳度，「養成好睡眠，或許比你想像的，更能幫助你遠離糖尿病的威脅」。

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