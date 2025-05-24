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「新竹高中職不足」恐2千人沒學校念　民團盼中央給35億增班增校

▲▼大新竹高中就學權益自救會到教育部請命，爭取補助新竹縣市公立高中職增班增校經費。（圖／記者許敏溶攝）

▲大新竹高中就學權益自救會到教育部請命，爭取補助新竹縣市公立高中職增班增校經費。（圖／記者許敏溶攝）

記者許敏溶／台北報導

少子化衝擊台灣，但竹苗地區卻因科學園區發展蓬勃，面臨國小國中學校不足。大新竹高中就學權益自救會今（24日）到教育部召開記者會並遞交陳情書，指新竹縣市教育資源長期不足，影響學生受教權，希望中央與地方攜手合作，提供足夠名額，教育部儘速補助新竹縣市公立高中職增班增校經費，解決竹苗區學子就學權益受損問題。

大新竹高中就學權益自救會今天下午在教育部門口，召開「524站出來，為教育請命」活動，爭取新竹縣市高中職增班增校經費。自救會表示，竹苗地區因科學園區而吸引大量年輕家庭移入，導致新竹縣市成為全國幼年人口比例最高區域，從112年起，自救會就發現竹苗地區高中職名額嚴重不足，新竹縣市在116學年度龍年的孩子升高一時，預估將短少1695個公私立高中職名額。

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自救會進一步表示，目前新竹縣市立高中職每班人數高達38人，為全國最高，部分增班計畫雖然從113與114學年度啟動，但根據人口預估，116至120學年度的就學高峰仍將出現超過1700個名額缺口。自救會呼籲行政院、教育部、國教署、立法院及地方政府，共同協商經費分攤原則，確保各項計畫如期推動、順利完成，為竹苗地區學生創造穩定的升學環境。

▲▼大新竹高中就學權益自救會到教育部請命，爭取補助新竹縣市公立高中職增班增校經費。（圖／記者許敏溶攝）

▲大新竹高中就學權益自救會到教育部請命，爭取補助新竹縣市公立高中職增班增校經費。（圖／記者許敏溶攝）

中華民國家長會長聯合協會理事長吳政霆指出，近年新竹科學園區帶動人口激增，高中職班級量能嚴重不足。預估116學年度（2027至2028年）新竹縣市高中職缺額將達2千名，要求行政院6月底前核撥35億元經費，並編列專案支持竹苗區增設國立高中職，也希望教育部重審學區劃分、保障就近入學。

陽明交大科技法律學院教授林志潔表示，由於藍白立委亂刪預算，加上財劃法制訂過程草率且可能違憲，導致中央現在無法以原訂計畫支援大新竹地區所需教育資源，呼籲國會立委們應學生教育為優先，勿因政黨利益而犧牲學生權益。

教育部強調，支持116學年度竹苗區增班，並持續以整體提升大新竹區教育品質，維護學生就學權益為優先考量。為因應新竹縣人口快速成長所帶動學齡學生就學需求，行政院先前已核定補助新竹縣政府多所國民中小學新建校舍計畫，提升教育環境品質。補助項目包括竹北市嘉豐國小、文興國小及東海國小等校舍新建或改建工程，中央補助近17億元。

在高中增班部分，教育部指出，已在113年12月13日向行政院提報「新（整）建竹竹苗公立高級中等學校校舍計畫（114至118年）」，這次計畫金額約44億元，預計規劃整建及修繕既有校舍，以容納目前因人口成長所需的學生數。本專案目前正由行政院審理中。

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