快速道路又見「輪胎炮彈」　曳引車輪胎噴對向...命中2車畫面曝

記者吳世龍／高雄報導

昨（23）日下午，鳳山區台88快速道路上發生一起驚險的交通事故，一輛曳引車的輪胎在行駛中脫落，宛如「天外飛來炸彈」飛至對向車道，連續砸中兩輛自小客車，所幸並未造成任何人員受傷。

▲▼許姓男子駕駛曳引車行經台88快速道路東向西接近鳳山區約3公里處，左前輪胎突脫落越彈飛至對向車道，砸傷2輛自小客車。（圖／記者吳世龍翻攝）

這起事故發生在昨日下午5點多，28歲的許姓男子駕駛曳引車沿台88快速道路西向東行駛，不料行經3公里處時，左前輪胎竟突然脫落。這顆脫落的輪胎以驚人的速度彈跳，先是飛向對向的東向西車道，直接砸中50歲林姓男子駕駛的自小客車車頂，隨後再反彈撞上後方由43歲洪姓男子駕駛的自小客車引擎蓋。所幸事故沒有造成人員受傷，三位駕駛人的酒測值均為零。

警方初步研判，肇事原因為許姓曳引車駕駛的車體零件脫落。根據《道路交通管理處罰條例》第30-1條規定，車體零件脫落可處新臺幣1000元以上6000元以下罰鍰。詳細的肇事原因，後續將由交通大隊進一步釐清。

鳳山分局藉此呼籲駕駛朋友，行車上路前務必確實做好車輛的保養與檢查工作，確保車況良好，才能保障自身與他人的行車安全，避免類似的驚險意外再次發生。