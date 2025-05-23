彰化糊塗媽賣「自己+女兒3帳戶」害4人被騙590萬　要賠290萬

▲彰化一名地方媽媽貪小利賣女兒帳戶遭到判刑。（圖／取自免費圖庫pixabay）

記者唐詠絮／彰化報導

彰化一名呂姓婦人因為貪圖小利，把自己和女兒共3個金融帳戶提供給詐騙集團，導致有4位民眾受騙上當，匯出590萬元，她與其中2人達成和解，遭判刑3月併科罰金2萬元，另須民事賠償被害人290萬元。

判決指出，案發於2024年5月底，呂姓媽媽在彰化縣某超商，將自己名下的2個金融帳戶，連同未成年女兒的銀行帳戶，以交貨便方式寄給詐騙集團陳姓男子，並主動告知密碼，詐團取得帳戶後，隨即以「假投資高獲利」、「限量門票代購」等話術行騙，造成潘姓、陳姓、林姓等4名被害人受騙，短短7天詐騙金額高達590萬元。其中林姓被害人因誤信投資詐術，單筆被騙290萬元；另有被害女子遭誘騙分12次匯款轉帳共60萬元。

法院認定呂女行為構成《洗錢防制法》，判處有期徒刑3月，得易科罰金9萬元，併科罰金2萬元（得易服勞役20日），民事賠償部分，判決呂女須給付林男290萬元。

檢警呼籲，詐團常以「借帳戶領薪」、「代收貸款」等話術誘騙民眾，民眾應堅守「不提供、不代收、不轉交」三不原則，遇可疑要求可撥打165反詐騙專線求證，避免因小失大，賠上自由與財產。