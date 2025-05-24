學校食堂持刀追殺！　泰12歲少年「連捅5刀」刺死同學

▲ 嫌犯持匕首殺害同學。（圖／翻攝自Thairath）

記者陳宛貞／綜合外電報導

泰國烏汶府披汶芒沙漢縣一所國中驚傳悲劇，一名12歲國一男學生趁午餐時間，在食堂持刀連刺同學5刀，導致對方傷重不治，事後坦承犯行並交出凶器。這起案件震驚社會，當局已指示展開全面調查。

綜合Thairath等泰媒，22日案發當天中午，學生紛紛到食堂吃午餐，嫌犯將匕首藏在腰間，在食堂假裝巧遇死者後便開始出言挑釁，接著趁死者和朋友說話時，突然拔刀刺向他左腹部。

死者中刀後慌忙往廚房方向逃跑，未料嫌犯緊追在後，他不慎摔倒在地後頸部及手臂又被各刺2刀，連聲大喊求饒，嫌犯才放下匕首，被食堂員工及其他學生合力制伏。校方馬上將死者送往當地醫院，但他仍因傷重宣告不治。

▲ 案發地點是學校食堂。（圖／翻攝自Thairath）

據了解，兩人小學4年級就讀不同學校時就結仇，國中開學後嫌犯發現和死者同校，便動了報復念頭。警方獲報趕到後，他承認因小時候結怨而犯案，但聲稱是為防身才隨身攜帶匕首。死者家屬對嫌犯說法則提出質疑，認為兩人是這學期才初次見面。

教育部長與地方教育局23日召開記者會，要求校方檢討校園安全漏洞，並實施隨身物品安檢，同時指示心理專家介入輔導受驚的學生，並檢視校方疏於通報一事，若有隱匿或延誤將追究責任。