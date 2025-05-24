一個人出國「去哪裡比較安全？」　一票都推1國家：可以去N次

▲很多人喜歡出國玩。圖與本文無關。（資料照／記者李毓康攝）

記者曾筠淇／綜合報導

有些人會跟團旅遊，也有人會和親朋好友自助旅遊，當然還有些人會選擇獨旅。近日就有一名網友發文表示，他最近想要獨自出國散心，而他最重視的就是安全性，大家會比較建議去哪個國家呢？貼文曝光後，引起網友討論。

這名網友在PTT的WomenTalk板上，以「一個人旅遊建議去哪裡」為標題發文，提到他最近想要一個人出國散心，最理想的行程就是可以慢慢走、隨意吃，然後拍照，而他最在乎的點，則是治安，他要去的國家一定要安全。原PO透露，他目前有考慮去日本、韓國或者泰國清邁，如果一個人去旅遊的話，大家會建議去哪個國家呢？

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貼文曝光後，網友幾乎一面倒都大推日本，「日本或新加坡比較安全，泰國包包我都得隨身攜帶」、「秒選日本，可以去N次不重複地點」、「日本首選呀」、「沖繩吧，自駕無負擔」、「我都去東京獨遊，超舒服」、「絕對是日本」、「那麼怕就是日本東京」、「朋友最近去瀨戶內海，很推」。

其中還有網友提到文字，「首選當然是日本，至少在日文當中還有一些字是看得懂的，安全跟開心兼顧」、「一定是日本的，懂中文就看得懂漢字」。還有網友表示，「新加坡蠻安全的」、「紐西蘭自駕、治安好、當地大自然隨便拍個照都能當桌布」、「歐州一個人做好功課也可以的」。話題引起討論。