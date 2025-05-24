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COMEBUY招牌「海神」遭註冊　被告侵權求償2300萬

▲COMEBUY。（圖／記者黃君瀚攝）

▲COMEBUY人氣飲料海神更名為嗨神。（圖／記者黃君瀚攝）

記者葉國吏／綜合報導　

手搖飲店「COMEBUY」的人氣飲品「海神」，結果被其他集團註冊商標，只能被迫改名為「嗨神」。而註冊「海神」的為台中一名業者，甚至對COMEBUY提告侵權，對全台180間門市求償2300萬。

粉專「智財散步」日前發文表示，由長沂國際實業創立的知名茶飲COMEBUY，4月期間宣布將暢銷飲品「海神」改名為「嗨神」，而原因是被其他集團搶先註冊了商標。

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▲COMEBUY母公司長沂國際將出面替投資人打官司。（圖／COMEBUY提供）

而註冊「海神」商標的為台中一名業者，早在2016年就已經註冊，儘管長沂國際實業主張「海神」是他們的代表飲品，向智財局提出評定和廢止程序，但商標權人表示「海神」是任意性標誌，COMEBUY只是將飲料以海神命名，無法證明海神已經達到著名程度，且COMEBUY在台中沒有分店。最終智財局也評定不予成立，COMEBUY只能將飲料改為「嗨神」。

此外，商標權人進一步向COMEBUY提告侵權，要求民事賠償2300萬元，加盟主也被求償、金額不一。COMEBUY總公司也出面替加盟主打官司。根據《TVBS》報導，COMEBUY行銷副理王詩涵：「法務單位去做整體的出庭跟處理，我們的門市都他們好好的經營，他們自己的營運狀況就好。」

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