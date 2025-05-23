　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

快訊／哈佛大學提告川普政府！　校長發信給師生

▲▼哈佛大學。（圖／路透）

▲川普政府禁哈佛收國際生。（圖／路透）

記者董美琪／綜合報導

美國川普政府於22日宣布撤銷哈佛大學招收國際學生的資格，立即生效，影響約6,800名外籍學生的簽證與學業安排。哈佛大學隨即於翌日向波士頓聯邦法院提起訴訟，指控此舉違反憲法第一修正案，並強調這是對學術自由的報復行為。

美國國土安全部長諾姆（Kristi Noem）於22日宣布，撤銷哈佛大學的「學生與交流訪客計畫」（SEVP）認證，禁止該校招收國際學生。諾姆指控哈佛未能提供外籍學生的紀律紀錄和監控資料，並聲稱該校與中共有關，助長反美和恐怖主義活動。哈佛校長賈伯（Alan Garber）對此表示強烈譴責，認為這是對學術自由的打壓。

哈佛大學也立即提出訴訟指出，此舉將對超過7,000名持簽證的學生造成「立即且毀滅性的影響」，並違反了美國憲法第一修正案。該校強調，國際學生約占其學生總數的四分之一，對大學的學術和研究使命至關重要。

哈佛大學於23日向波士頓聯邦法院提起第二次訴訟，反對川普政府禁止學校招收國際學生的決定，認為「公然違反」了美國憲法和其他聯邦法律，並對該大學和7000多名簽證持有者產生了「直接和毀滅性的影響」。

哈佛大學表示，「政府試圖通過大筆一揮就抹去哈佛大學1/4的學生，這些國際學生為大學及其使命做出了重大貢獻。」「這是政府對哈佛大學行使第一修正案賦予的權利，拒絕政府控制哈佛大學治理、課程以及教職員工和學生『意識形態』的要求的最新、明顯報復行動。」

校長賈伯在給校內的信中表示，這項政策不僅危及數千名學生和學者的未來，也對全球追求教育與夢想的學生敲響警鐘。他強調，哈佛將堅決捍衛學術自由，反對政府的非法和毫無根據的行為。

哈佛大學首次對川普政府提起訴訟是在4月21日，起因是美國聯邦政府凍結了哈佛超過22億美元的聯邦研究經費，並威脅撤銷其免稅地位。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

05/22 全台詐欺最新數據

更多新聞
641 3 8113 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
陳奕迅高雄開唱「突咳到唱不下去」！
快訊／長蛇夜襲！伸港5730戶瞬間漆黑　交通號誌全癱瘓
快訊／關稅帝君出手！美股3大指數低開「科技股慘跌」
龍舟正妹鼓手「細肩小可愛」震波狂敲　本尊IG被神出：真的要參
4部發電機組同時掛點　台電認了「很罕見」：會徹底檢討
快訊／判刑定讞又一大咖跑了！　議員遭通緝
快訊／哈佛大學提告川普政府！　校長發信給師生

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

OnlyFans要掰了？出售消息瘋傳　估值上看80億美元

快訊／哈佛大學提告川普政府！　校長發信給師生

川普揚言6／1起對歐盟商品「課50％重稅」

赴日旅遊入境新規！　2028年起沒申請JESTA可能連飛機都搭不了

20歲男斬首2歲姪女　頭顱「丟池塘」！家屬目睹崩潰

6小時與583男發生關係！澳網美「私處出血」緊急送醫

中國留學生恐被驅逐　路透：哈佛難民

冰雹砸破機鼻！印度客機狂晃直擊片曝光　乘客嚇爆：以為會墜毀

不倫岳母懷孕生子！印尼人夫和妻子離婚　再婚變她繼父

日本自衛隊教練機墜機　防衛省：確認2飛官殉職

【炒麵發起來】黃仁勳再訪愛店三六食府　發炒麵給記者：炒得超好吃

世壯運2千公尺障礙賽　80+爺爺謝忠和破全國紀錄

【好氣好氣】李珠珢發現敵隊球迷氣到包子臉

【生完4個月騙老公又有了】他被嚇到筷子戳破泡麵碗XD

【三峽祭品爆滿】他籲民眾別再送這些易發酵物品了

私生跟上飛機狂拍　馬嘉祺爆氣開罵

【原諒牠！】奴才被咬好生氣　愛貓床邊呼嚕伸毛手道歉

家寧發4分鐘片反擊了！　曝「Andy主動提議分手」

【落下男兒淚】館長曝「2因素」釀心悸　坦言陷低潮期

【勸不聽還動手】男手機音量過大不聽勸　朝車長砸手機＋甩巴掌

OnlyFans要掰了？出售消息瘋傳　估值上看80億美元

快訊／哈佛大學提告川普政府！　校長發信給師生

川普揚言6／1起對歐盟商品「課50％重稅」

赴日旅遊入境新規！　2028年起沒申請JESTA可能連飛機都搭不了

20歲男斬首2歲姪女　頭顱「丟池塘」！家屬目睹崩潰

6小時與583男發生關係！澳網美「私處出血」緊急送醫

中國留學生恐被驅逐　路透：哈佛難民

冰雹砸破機鼻！印度客機狂晃直擊片曝光　乘客嚇爆：以為會墜毀

不倫岳母懷孕生子！印尼人夫和妻子離婚　再婚變她繼父

日本自衛隊教練機墜機　防衛省：確認2飛官殉職

李勛傑猛打賞生涯首奪MVP　桃猿7局逆轉10：5悍將本季對戰6連勝

鄧紫棋登全球女歌手第4名！巡演票房破127億　葛萊美認證：華語重要推手

直擊／確診才剛康復　陳奕迅高雄開唱「突咳到唱不下去」！

快訊／長蛇夜襲！伸港5730戶瞬間漆黑　交通號誌全癱瘓

快訊／大樂透連5槓下期上看1.5億元　加碼百萬開出16組

關稅帝君出手！美股3大指數低開「科技股慘跌」台積電ADR跌2%

浮洲車站悶熱！台鐵加裝壁扇應急　議員黃淑君籲速修冷氣

OnlyFans要掰了？出售消息瘋傳　估值上看80億美元

老闆柳喜烈現身坐鎮！「SJ圭賢師弟」Dragon Pony嗨唱IVE、Stray Kids夯曲嗨爆

衝突影片外流！　白安被譏「包很醜」　遭姚元浩嗆聲

修杰楷「汗水擦賈靜雯身上」　她氣死：很噁心！很臭！

國際熱門新聞

女遊土耳其病逝　驗屍心臟不見了

即／日本擬取消免稅制度

哈佛6千國際生被逼轉學出境！72小時最後通牒

未來外國人「持1證件」才能換發日本駕照！

飛機也有站票？　傳廉航最快明年推出

即／川普下令哈佛「禁收國際學生」

網美喊「我平胸我驕傲」吸420萬訂閱　竟跑去隆乳

6小時與583男上床！網美私處出血就醫

川普大又美法案　眾議院表決通過

台灣有事各國相助？4組人馬很關鍵

北韓驅逐艦下水「船底就破洞」！擱淺照曝

1.4億標下大谷紀念球　台灣優式資本年報酬率51%

人夫不倫岳母「懷孕生子」　再婚變她繼父

「又大又美」法案恐讓債務惡化　美股微跌

更多熱門

相關新聞

川普喊課蘋果、歐盟關稅　科技股盤前跌一片

川普喊課蘋果、歐盟關稅　科技股盤前跌一片

美國總統川普23日在社交平台上發表強硬言論，揚言對蘋果公司課徵高額關稅。他表示，早已告知蘋果執行長庫克，希望在美國販售的iPhone能全數於美國本土生產，而非依賴印度或其他國家製造。如果蘋果未能達成此要求，將面臨至少25%的關稅懲罰。此消息一出，蘋果股價立即受衝擊，盤前下跌近4%。

川普再對蘋果出招！揚言對非美製iPhone徵收重稅

川普再對蘋果出招！揚言對非美製iPhone徵收重稅

中國留學生恐被驅逐　路透：哈佛難民

中國留學生恐被驅逐　路透：哈佛難民

台幣又要升？　上市櫃公司協會調查：6成企業估28～30元

台幣又要升？　上市櫃公司協會調查：6成企業估28～30元

「憤怒和恐慌」蔓延哈佛校園！　陸留學生現身談處境

「憤怒和恐慌」蔓延哈佛校園！　陸留學生現身談處境

關鍵字：

哈佛川普

讀者迴響

熱門新聞

快訊／北市8傷車禍！　78歲駕駛「釀4車追撞」

女遊土耳其病逝　驗屍心臟不見了

傳三峽肇事翁「妻子失聯」　院方查明是另名病患

即／北市駕車衝撞釀8傷！　78歲駕駛「從來沒考過駕照」

快訊／1-2月加油發票爽中千萬無人領　獎落1縣市

台積電行李箱曝光　實體細節美到哭

即／日本擬取消免稅制度

哈佛6千國際生被逼轉學出境！72小時最後通牒

被打女牙醫控《地球村》負責人　借3000萬不還

一隻阿圓罕放閃《木曜》陳百祥！

即／北市重慶南路一段嚴重車禍「釀8傷」！

恐怖瞬間曝！78歲男紅燈8秒後暴衝　行人當場被剷倒

三峽翻版！78歲翁撞8傷董座身分曝光　闖禍喊忘記了

中國隊敗給「柚香林萌」陸媒批：50年來最差成績

明天雷雨襲全台　下周三晚間雨勢更猛

更多

最夯影音

更多

【炒麵發起來】黃仁勳再訪愛店三六食府　發炒麵給記者：炒得超好吃

世壯運2千公尺障礙賽　80+爺爺謝忠和破全國紀錄

【好氣好氣】李珠珢發現敵隊球迷氣到包子臉

【生完4個月騙老公又有了】他被嚇到筷子戳破泡麵碗XD

【三峽祭品爆滿】他籲民眾別再送這些易發酵物品了

熱門快報

爽抽東南亞不限航點機票

爽抽東南亞不限航點機票

即日起至6/11止，下載新聞雲APP，抽星宇航空東南亞不限航點機票，一人中獎，兩人同行！

新聞雲APP語音新聞

新聞雲APP語音新聞

一鍵開聽！解放雙手雙眼，隨時隨地掌握新聞，輕鬆接收最新消息！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面