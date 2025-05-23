快訊／哈佛大學提告川普政府！　校長發信給師生

▲川普政府禁哈佛收國際生。（圖／路透）

記者董美琪／綜合報導

美國川普政府於22日宣布撤銷哈佛大學招收國際學生的資格，立即生效，影響約6,800名外籍學生的簽證與學業安排。哈佛大學隨即於翌日向波士頓聯邦法院提起訴訟，指控此舉違反憲法第一修正案，並強調這是對學術自由的報復行為。

美國國土安全部長諾姆（Kristi Noem）於22日宣布，撤銷哈佛大學的「學生與交流訪客計畫」（SEVP）認證，禁止該校招收國際學生。諾姆指控哈佛未能提供外籍學生的紀律紀錄和監控資料，並聲稱該校與中共有關，助長反美和恐怖主義活動。哈佛校長賈伯（Alan Garber）對此表示強烈譴責，認為這是對學術自由的打壓。

哈佛大學也立即提出訴訟指出，此舉將對超過7,000名持簽證的學生造成「立即且毀滅性的影響」，並違反了美國憲法第一修正案。該校強調，國際學生約占其學生總數的四分之一，對大學的學術和研究使命至關重要。

哈佛大學於23日向波士頓聯邦法院提起第二次訴訟，反對川普政府禁止學校招收國際學生的決定，認為「公然違反」了美國憲法和其他聯邦法律，並對該大學和7000多名簽證持有者產生了「直接和毀滅性的影響」。

哈佛大學表示，「政府試圖通過大筆一揮就抹去哈佛大學1/4的學生，這些國際學生為大學及其使命做出了重大貢獻。」「這是政府對哈佛大學行使第一修正案賦予的權利，拒絕政府控制哈佛大學治理、課程以及教職員工和學生『意識形態』的要求的最新、明顯報復行動。」

校長賈伯在給校內的信中表示，這項政策不僅危及數千名學生和學者的未來，也對全球追求教育與夢想的學生敲響警鐘。他強調，哈佛將堅決捍衛學術自由，反對政府的非法和毫無根據的行為。

哈佛大學首次對川普政府提起訴訟是在4月21日，起因是美國聯邦政府凍結了哈佛超過22億美元的聯邦研究經費，並威脅撤銷其免稅地位。