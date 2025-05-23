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「路邊都違停」他跨雙黃線遭罰900傻了：怎麼過　警方回應了

▲▼「不跨雙黃線怎麼走這條路？」駕駛被罰900元超無奈　警方回應了。（圖／翻攝自爆料公社）

▲駕駛被逼跨雙黃線遭罰900元，警方回應了。（圖／翻攝自爆料公社）

記者趙蔡州／綜合報導

一名網友投訴，他日前開車行經新北市五股區成洲五路時，由時道路兩邊都是違停汽車，導致他被迫跨越雙黃線才能通過，沒想到因此遭人檢舉開罰900元，讓他相當傻眼，直呼要怎麼不跨雙黃線通過，貼文一出立刻引發網友熱議。對此，新北市警方指出，本案已函文交通裁決處，建請撤銷、免罰。

原PO在臉書社團「爆料公社」發文，貼出一張交通違規的紅色罰單，內容顯示他5月6日行經新北市五股區成洲五路時，因「不依規定駛入來車道」遭開罰900元，照片也可以明顯看見，當時由於兩側的違停車輛佔據道路，導致他不得不跨越雙黃線才能通過，也因此遭到開罰。

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▲▼「不跨雙黃線怎麼走這條路？」駕駛被罰900元超無奈　警方回應了。（圖／翻攝自爆料公社）

▲原PO在臉書貼出罰單。（圖／翻攝自爆料公社）

原PO無奈說，「我就問，我該怎麼在路邊都是違停的情況下，不跨雙黃線經過這條路」。其他網友看了貼文後也紛紛表示，「無解，監理站會回應你，因為你確實跨越」、「這種罰單會過，也很擾民」、「違停不能檢舉，反而去檢舉因為違停才違規的」。

對此，新北蘆洲警分局回應，本案是民眾上傳影像檢舉，經檢視確實有跨越雙黃線等違規事實，因此依法製單舉發，不過後續已接獲民眾反映，當時為閃避路邊停車、屬於不可抗力因素，為避免爭議，已函文交通裁決處，建請撤銷、免罰。

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