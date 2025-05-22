火鍋店推「地獄小倒霉」罰單換肉活動！挨批急道歉　網見1句話傻眼

▲好食多涮涮屋。（圖／翻攝Google地圖）

記者曾筠淇／綜合報導

知名火鍋店「好食多」日前推出「地獄小倒霉」罰單兌換活動，引起眾人不滿。針對此事，好食多發文表示，此活動不經意「觸動了社會的敏感神經」，但此活動其實是3月就規畫的趣味行銷，並非針對近期事件設計，但無論如何，造成誤解與不適都不是他們所願，因此他們誠摯認錯，也深刻檢討。

好食多涮涮屋雙城店在臉書和IG上發布「來自好食多的歉意與承諾」，提到他們這幾天因為推出了「地獄小倒霉」罰單兌換活動，不經意「觸動了社會的敏感神經」，他們聽見大家的聲音，也感受到這背後的不安與不妥。

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粉專指出，此活動是他們在3月就規劃好的趣味行銷，已於3月底開始執行活動方案，並非針對近期事件所設計，「且搭配發票中獎、身分證對號等互動機制，初衷是希望為大家在生活中帶來一點輕鬆與笑聲。卻沒想到，在當下的社會氛圍裡，這樣的巧合反而成了衝擊，造成誤解與不適，這絕非我們所願」。

粉專表示，他們知道每一張罰單背後可能是一場事故、一段警醒，「我們沒有資格拿這些來當作話題或包裝，這點，我們誠摯認錯，也會深刻檢討，對不起。」目前全部的活動組合都已經下架，相關宣傳也停止，他們正在重新檢視所有的行銷流程，未來會更加謹慎、尊重。

對此，有網友直呼，「雖然發道歉文了，但『觸動了社會的敏感神經』要確定欸，是社會敏感還是店家太頓感」、「我是不知道這活動啦，但是文案第一段會讓我覺得，你都已經做得不妥了，你還想把這件事情的20%推給社會太過於敏感」。也有網友強調，「違規並不是倒霉，是知法犯法，活該被開單」。