　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

直播沒內容！館長連哭2天「進帳近30萬」　四叉貓：有夠會賣慘

▲▼ 。（圖／翻攝館長惡名昭彰YouTube）

▲館長22日再度流淚。（圖／翻攝館長惡名昭彰YouTube，下同）

網搜小組／劉維榛報導

網紅「館長」陳之漢20日直播時，突然心臟不適，只好緊急離開直播就醫，而他隔天解釋是因為心絞痛，提及柯文哲案與健身房慘況，當場爆淚喊話「壓力真的好大！」昨日館長又流下男兒淚，直言「可以這樣賺錢的嗎？今天開直播都沒有內容」，引來四叉貓開酸「有夠會賣慘，笑死！」

館長20日因心絞痛就醫，他事後說道，感覺心臟像被人用手捏住，幾乎無法呼吸，「我想說應該要走了」。醫生說他壓力太大，精神很緊繃，還要他小心一點，最近很多人因為心絞痛而過世；同時也擔憂柯文哲案，以及健身房生意受挫陷入低潮，讓他不禁嘆道「壓力真的很大，有時候覺得死掉會比較好，我不是在裝可憐！」

[廣告]請繼續往下閱讀...

而昨（22日）直播中，館長又談到自己身體狀況，表示現在會做有氧運動，或到戶外透透氣，讓自己心臟放鬆，同時強調情緒需要適時發洩。

感性談話過程中，館長發現粉絲不斷抖內打氣，他情緒一來大吼「可以這樣賺錢的嗎，今天開直播都沒有內容，一直拿錢的嗎？」甚至激動做出搥胸的舉動。

▲▼ 。（圖／翻攝館長惡名昭彰YouTube）

▲館長一度激動搥胸。

根據Playboard平台統計，館長21日落淚，抖內金額竟來到10萬8274元，22日二度淚灑直播台，抖內一口氣衝到17萬6179元，這兩天是全台Youtuber抖內之冠。

對此，網紅「四叉貓」劉宇在臉書開酸，館長之前嘲諷他一年通告費幾10萬很好賺，「我覺得他才是賺很大呢，在家擠個眼淚就連續兩天抖內全台第一名，21號+22號，這兩天的抖內快30萬元，哭哭啼啼有夠會賣慘，笑死！」

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

05/22 全台詐欺最新數據

更多新聞
641 3 8113 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
快訊／78歲翁是董座！　被問衝撞過程：不記得了
張奕慘遭降二軍！　鋒總點出下滑主因
快訊／預售中心大火！　多車遭燒毀
羅一鈞認這波「又急又猛」　疫情高峰恐10萬人就醫
余文正仍昏迷「無法筆錄」　逗留公園原因曝光

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

喊話沒收車輛！78歲男「無照暴衝」　Cheap：等於宣示不在乎你死活

中小學「手機管理」草案引發反彈　教育部急滅火：校方可自行調整

直播沒內容！館長連哭2天「進帳近30萬」　四叉貓：有夠會賣慘

想裸辭「存款至少要多少？」　網曝1關鍵：都是6個月左右

戀愛曬不停！「最愛放閃」TOP4星座　第1名根本把愛情當KPI

端午桃機運量上看69萬　國定假日變多！今年運量拚破疫情前

手搖店已經很多家「為何能一直開？」　網曝1關鍵：還沒飽和

三峽車禍受傷學生「還有6人住院」　最新病況一次看

台鐵攜手鐵警啟動「護車專案」　產工：僅短期止血 　

快訊／好消息！三峽車禍又一女學生出院　2學生順利轉普通病房

【炒麵發起來】黃仁勳再訪愛店三六食府　發炒麵給記者：炒得超好吃

世壯運2千公尺障礙賽　80+爺爺謝忠和破全國紀錄

【生完4個月騙老公又有了】他被嚇到筷子戳破泡麵碗XD

【好氣好氣】李珠珢發現敵隊球迷氣到包子臉

私生跟上飛機狂拍　馬嘉祺爆氣開罵

【三峽祭品爆滿】他籲民眾別再送這些易發酵物品了

【原諒牠！】奴才被咬好生氣　愛貓床邊呼嚕伸毛手道歉

家寧發4分鐘片反擊了！　曝「Andy主動提議分手」

【落下男兒淚】館長曝「2因素」釀心悸　坦言陷低潮期

【勸不聽還動手】男手機音量過大不聽勸　朝車長砸手機＋甩巴掌

喊話沒收車輛！78歲男「無照暴衝」　Cheap：等於宣示不在乎你死活

中小學「手機管理」草案引發反彈　教育部急滅火：校方可自行調整

直播沒內容！館長連哭2天「進帳近30萬」　四叉貓：有夠會賣慘

想裸辭「存款至少要多少？」　網曝1關鍵：都是6個月左右

戀愛曬不停！「最愛放閃」TOP4星座　第1名根本把愛情當KPI

端午桃機運量上看69萬　國定假日變多！今年運量拚破疫情前

手搖店已經很多家「為何能一直開？」　網曝1關鍵：還沒飽和

三峽車禍受傷學生「還有6人住院」　最新病況一次看

台鐵攜手鐵警啟動「護車專案」　產工：僅短期止血 　

快訊／好消息！三峽車禍又一女學生出院　2學生順利轉普通病房

嘉義市警察局詐騙案件減少33%　榮獲打詐英雄獎

不是新創才能創新！吳恩達揭開大企業加速AI轉型密碼

喊話沒收車輛！78歲男「無照暴衝」　Cheap：等於宣示不在乎你死活

工地鷹架倒塌頻傳　台中三越高規格變模範生

台北福華「彩虹座」祭2人同行第2人半價　日本美食節6/1登場

陪人妻喝酒醋夫撂人理論　男公關1刀刺破心臟奪命...判無期徒刑

南消五大攜可成科技實兵演練　高科技裝備上場搶救逼真

差點遭5郊狼分屍！浪浪「搏鬥45分鐘」奇蹟存活　獲好心人收養

三峽翻版！78歲翁撞8傷董座身分曝　擁1.98億...闖禍後只說不記得了

中小學「手機管理」草案引發反彈　教育部急滅火：校方可自行調整

家寧發4分鐘片反擊了！　曝「Andy主動提議分手」

生活熱門新聞

天選之人中鏢「不要再鐵齒」　耳鼻喉醫：這波真的兇猛

家寧聲明太長　網友3句話解決獲8千讚

「好市多襯衫4497元」堆整疊驚呆他！會員曝真相

1類食物常吃恐增失智風險　醫：小孩恐會智商變低

路邊都違停！他跨雙黃線閃避挨罰900元

傳三峽肇事翁恐脫產！法制局駁斥：已啟動假扣押

快訊／2縣市大雨特報！下到晚上

「防曬外套超顯老」她求好搭款式！內行推名單

最容易「第一次見面就暈船」的星座！猜猜自己有沒有上榜

明天鋒面直衝「雨區擴全台」　下周三再一波劇烈變天

486先生奉勸館長：哭哭啼啼像要垮台誰敢去儲值

連3起暴力攻擊！車長遭毆「腦震盪」　台鐵怒：協助對施暴客提告

餐前1動作速減4.3公斤　醫師大讚：懶人福音

即／大雷雨猛炸北北基桃！　板橋發布「二級淹水警戒」

更多熱門

相關新聞

22歲正妹網紅直播中「遭男友連砍9刀」！

22歲正妹網紅直播中「遭男友連砍9刀」！

巴西聖保羅市一名22歲的網紅日前在Instagram直播時，突然遭男友持刀攻擊，全身被刺9刀，目睹恐怖畫面的網友隨即報警。直播斷訊後，她拿起手機拍下影片，只見她在鏡頭前痛苦尖叫，鮮血不斷從傷口湧出，她全數多處受傷，目前雖已脫離險境，但是情況仍然危險。

網美喊「我平胸我驕傲」吸420萬訂閱　竟跑去隆乳

網美喊「我平胸我驕傲」吸420萬訂閱　竟跑去隆乳

486先生奉勸館長：哭哭啼啼像要垮台誰敢去儲值

486先生奉勸館長：哭哭啼啼像要垮台誰敢去儲值

大秀直播／王淨在南法曬比基尼

大秀直播／王淨在南法曬比基尼

館長直播哭了「2原因釀心悸」認陷低潮

館長直播哭了「2原因釀心悸」認陷低潮

關鍵字：

館長落淚抖內直播四叉貓YouTube

讀者迴響

熱門新聞

快訊／北市8傷車禍！　78歲駕駛「釀4車追撞」

女遊土耳其病逝　驗屍心臟不見了

即／三峽肇事翁第3次手術「妻子失聯」！

快訊／1-2月加油發票爽中千萬無人領　獎落1縣市

台積電行李箱曝光　實體細節美到哭

即／日本擬取消免稅制度

哈佛6千國際生被逼轉學出境！72小時最後通牒

即／北市駕車衝撞釀8傷！　78歲駕駛「從來沒考過駕照」

即／北市重慶南路一段嚴重車禍「釀8傷」！

一隻阿圓罕放閃《木曜》陳百祥！

被打女牙醫控《地球村》負責人　借3000萬不還

恐怖瞬間曝！78歲男紅燈8秒後暴衝　行人當場被剷倒

中國隊敗給「柚香林萌」陸媒批：50年來最差成績

天選之人中鏢「不要再鐵齒」　耳鼻喉醫：這波真的兇猛

六和化工在廠區掩埋1700噸廢棄物　嚴重汙染環境

更多

最夯影音

更多

【炒麵發起來】黃仁勳再訪愛店三六食府　發炒麵給記者：炒得超好吃

世壯運2千公尺障礙賽　80+爺爺謝忠和破全國紀錄

【生完4個月騙老公又有了】他被嚇到筷子戳破泡麵碗XD

【好氣好氣】李珠珢發現敵隊球迷氣到包子臉

私生跟上飛機狂拍　馬嘉祺爆氣開罵

熱門快報

爽抽東南亞不限航點機票

爽抽東南亞不限航點機票

即日起至6/11止，下載新聞雲APP，抽星宇航空東南亞不限航點機票，一人中獎，兩人同行！

新聞雲APP語音新聞

新聞雲APP語音新聞

一鍵開聽！解放雙手雙眼，隨時隨地掌握新聞，輕鬆接收最新消息！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面