直播沒內容！館長連哭2天「進帳近30萬」　四叉貓：有夠會賣慘

▲館長22日再度流淚。（圖／翻攝館長惡名昭彰YouTube，下同）



網搜小組／劉維榛報導

網紅「館長」陳之漢20日直播時，突然心臟不適，只好緊急離開直播就醫，而他隔天解釋是因為心絞痛，提及柯文哲案與健身房慘況，當場爆淚喊話「壓力真的好大！」昨日館長又流下男兒淚，直言「可以這樣賺錢的嗎？今天開直播都沒有內容」，引來四叉貓開酸「有夠會賣慘，笑死！」

館長20日因心絞痛就醫，他事後說道，感覺心臟像被人用手捏住，幾乎無法呼吸，「我想說應該要走了」。醫生說他壓力太大，精神很緊繃，還要他小心一點，最近很多人因為心絞痛而過世；同時也擔憂柯文哲案，以及健身房生意受挫陷入低潮，讓他不禁嘆道「壓力真的很大，有時候覺得死掉會比較好，我不是在裝可憐！」

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而昨（22日）直播中，館長又談到自己身體狀況，表示現在會做有氧運動，或到戶外透透氣，讓自己心臟放鬆，同時強調情緒需要適時發洩。

感性談話過程中，館長發現粉絲不斷抖內打氣，他情緒一來大吼「可以這樣賺錢的嗎，今天開直播都沒有內容，一直拿錢的嗎？」甚至激動做出搥胸的舉動。

▲館長一度激動搥胸。



根據Playboard平台統計，館長21日落淚，抖內金額竟來到10萬8274元，22日二度淚灑直播台，抖內一口氣衝到17萬6179元，這兩天是全台Youtuber抖內之冠。

對此，網紅「四叉貓」劉宇在臉書開酸，館長之前嘲諷他一年通告費幾10萬很好賺，「我覺得他才是賺很大呢，在家擠個眼淚就連續兩天抖內全台第一名，21號+22號，這兩天的抖內快30萬元，哭哭啼啼有夠會賣慘，笑死！」