館長講到哭「2原因釀心悸」病況曝　認陷低潮：我死了比較好

▲館長突「心臟不適」離開直播。（圖／翻攝自臉書／飆捍）



記者施怡妏／綜合報導

網紅「館長」陳之漢20日晚間進行「誰來Talk館」的直播，不料半途突然心臟不適，有心悸、心跳加快症狀，只好緊急離開直播就醫。他昨日開直播，分享自己的病況，醫生診斷是因為長期承受巨大壓力，導致神經緊張並引發心絞痛，「我想說應該要走了，怎麼知道沒走？」

館長昨（21）日晚上開直播，回憶當時的狀況，感覺心臟像被人捏住，幾乎無法呼吸，「我想說應該要走了」。隨後到醫院接受急診檢查，醫生說他壓力太大，精神很緊繃，還要他小心一點，最近很多人因為心絞痛而過世。

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館長坦言，近來因柯文哲的事情，以及健身房生意受挫陷入低潮，有時很想放聲大哭，但卻哭不出來，「壓力真的很大，有時候覺得死掉會比較好」、「我在思考當我有錢的時候，我總是幫台灣這麼多，但是我發現現在所有人把我當共匪，看我的眼神好像我很奸詐一樣」。館長講到激動處，忍不住哭了，不過他提到，許多民眾在醫院見到他時為他應援，讓他深受感動。

影片底下，許多網友湧入打氣，「加油阿館！你換個方向想你也是我們支撐下去的一鼓力量」、「真的很感謝阿館對台灣的付出，人生受了那麼多苦難還是總想著別人，你是我心中最強大男人，請繼續讓我支持你」、「館長我們都需要你，不要再說死掉，走了」、「館長謝謝台灣有你，希望你考慮好好休息幾天，我們陪你一起」。

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▼館長坦言最近壓力很大。（圖／翻攝自館長YT）