獨／開Model 3撞牆！家登精密董座夫婦掛彩怒告　特斯拉出庭回應

▲台灣知名半導體設備供應商「家登精密」董事長邱銘乾夫婦，購買特斯拉Model 3，車輛疑暴衝釀傷，憤而提告特斯拉求償。（示意圖／記者高兆麟攝）

記者黃宥寧／台北報導

台積電與ASML供應鏈大廠、上櫃公司家登精密（3680）董事長邱銘乾夫婦，購入特斯拉Model 3疑暴衝釀傷，控車輛存有瑕疵，對特斯拉提起民事訴訟。士林地院今（23日）開庭，原告邱妻羅女由律師出庭，主張事故為系統故障所致，請求返還購車款並求償精神損害與懲罰性賠償；被告則請求法院駁回原告全部訴求。

邱銘乾夫婦於2022年2月訂購特斯拉Model 3 Performance頂規車款，並於同年3月8日完成交車，車價新台幣248萬元。不料交車僅約7個月後，2022年10月15日傍晚，邱妻駕車進入台北京站地下停車場，於B3層轉入B4層的彎道時，車輛疑似突然暴衝撞牆，造成車頭嚴重毀損、安全氣囊全數爆開，夫妻雙雙受傷。

事後夫妻倆與特斯拉展開協商，希望釐清系統問題並獲得合理賠償，卻未能取得共識，由羅女提起民事訴訟，主張車輛存在系統瑕疵，請求返還購車款及精神損害賠償。

▲家登董事長夫婦認特斯拉Model 3 Performance車輛系統異常釀爆衝。（示意圖／記者黃宥寧攝）

士林民事庭今開庭，原告為邱銘乾的妻子羅女，雙方均未親自到庭，委由律師出席。原告律師在法庭上提出先位聲明，主張特斯拉應返還購車價金248萬4400元予原告或追加法人原告鉅唐科技，並請求羅女個人精神撫慰金100萬元。

此外，律師亦提出備位聲明，請求返還192萬8133元車價，並自2023年3月23日（訴狀送達翌日）起至清償日止，按年息5%計算利息，精神賠償維持100萬元不變。原告亦表示願提供擔保，請求法院准許假執行。

法官就利息請求部分詢問其法律依據，原告律師援引《民法》第259條第2款「回復原狀」規定回答。法官再詢問被告辯護律師對利息起算日有無異議，律師則表示「沒有意見」。

原告主張，本案非一般車禍糾紛，而是因車輛系統瑕疵導致人身傷害與精神痛苦，依法請求包括損害與懲罰性賠償。被告特斯拉律師則請求法院駁回原告全部主張，包括損害賠償、懲罰性賠償及假執行聲請。

原告律師進一步指出，案發時由羅女駕駛、邱銘乾坐於副駕駛座，2人均可到庭作證；被告律師則再度強調，事故係原告誤踩油門所致，否認系統故障可能。

法官整理雙方爭點後，確認不爭執事項包括，羅女（鉅唐科技）於2022年2月8日訂車、3月8日交車，事故發生於同年10月15日，羅女駕駛該車於京站地下停車場發生碰撞，造成其前胸壁與左臂等處受傷。法官改訂8月6日續行言詞辯論，是否准予傳喚證人及鑑定，將視屆時審理進度決定。

倘若本案最終依原告提出的先位聲明獲得法院支持，羅女所請求的求償總額為新台幣348萬4400元，其中包含由法人鉅唐科技所支付的購車價金248萬4400元，以及羅女本人因事故受傷與精神痛苦所請求的撫慰金100萬元。此金額尚不包含利息，若計入利息，實際求償金額將進一步上升。原告亦聲請法院准予假執行，並表示願提出擔保。

其中，原告主張精神撫慰金部分係依《消費者保護法》第51條請求懲罰性賠償，認為特斯拉未盡產品安全注意義務，構成重大過失，致生人身損害；該100萬元撫慰金是否全數或部分被法院認定具懲罰性賠償性質，仍待最後審理結果認定，最終金額將視法院酌定而定。