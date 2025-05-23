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社會 社會焦點 保障人權

防三峽重大車禍肇事者脫產！犯保啟動假扣押　檢方加碼嚴查究辦

▲▼ 三峽車禍3死，志工整理現場悼念物。（圖／記者呂佳賢攝，下同）

▲新北三峽3死車禍引發大眾關注，自發到事發現場旁空地擺放悼念物。（圖／記者呂佳賢攝）

記者黃哲民／新北報導

新北78歲余姓男子本周一（19日）開車在三峽區沿路衝撞，導致3死12輕重傷，引發大眾哀悼關注，余男當場昏迷，內臟破裂送醫動手術，仍住院在加護病房觀察，外界擔心余男脫產將使後續賠償觸礁，偵辦本案的新北地檢署今（23日）喊話本案若真有脫產行為，必嚴厲追究責任、絕不寬貸。

新北檢今發布新聞稿指出，財團法人犯罪被害人保護協會臺灣新北分會，已安排律師提供三峽北大國小旁重大車禍案件之死者家屬及被害人法律上協助，以保障死者家屬及被害人權益，此期間如有協助應負賠償責任之人脫產之不法行為，本署必當嚴厲追究法律責任，絕不寬貸。

據悉，新北檢本件喊話屬於「打預防針」性質，尚未發現余男與家人有脫產跡象。這起重大車禍發生在本月（5月）19日下午4點多，余男從苗栗老家開車返抵三峽要回家，途經北大國小附近失控，狂飆逾200公尺，沿路衝撞並在校門前闖紅燈，造成1位騎機車婦人，2位綠燈過馬路女學童遭撞飛不治，另12人輕重傷，現場一片狼藉。

▲▼三峽3死車禍，亞東醫院外科加護病房警方派員駐守，余妻見到媒體立即閃躲。（圖／記者黃彥傑翻攝）

▲新北三峽3死車禍肇事者余男傷重仍在加護病房觀察，警方派員全天在病房外戒護。（圖／記者黃彥傑翻攝）

余男最後衝出路口、撞上橫向馬路的分隔島彈起才停住，他昏迷被送醫發現內臟破裂，做2次手術搶救，住進加護病房觀察，據悉，他目前意識尚未恢復，全天由警員在病房外戒護，檢警還無法對余男問話做筆錄，事發原因待查。

這起重大事故震驚社會，引發大眾哀悼與關注，事發現場旁空地堆滿民眾自發送來的紀念花束、食物與玩具，高齡駕駛的妥適性、學校附近的交通安全不斷被討論，更重要的是善後賠償問題，包括死者家屬的精神慰撫、多位住院傷者可觀的醫藥費用等。

據悉，余男曾任職某股票上市企業財務高層，退休後仍有上千萬元身價，對於外界質疑余男可能脫產，新北市法制局副局長許宏仁日前表示，已委託犯保協會對余男啟動「假扣押」程序，但須取得每位被害人或家屬授權，手續還需一些時間，應可在余男能應訊前就完成。

許宏仁強調，若加害人脫產，可能會觸犯《刑法》損害債權罪嫌，且即使脫產，仍可追查金流，「脫產並沒有意義」。

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