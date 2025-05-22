大票台人「1駕駛習慣」超糟糕！女友秒中他狂嘆：不知怎麼勸

▲示意圖，與本文無關。（圖／記者施怡妏攝）



記者鄺郁庭／綜合報導

台灣人的駕駛習慣引發討論，就有一名網友發起問卦「台灣人最糟糕的駕駛習慣是超速」，認為很多人都超速行駛，「你想慢就閃到最外側慢慢龜速，否則等著被後車狂叭或閃燈。」讓他感嘆「大家都慢一點，車禍可以少很多」，並佩服日本駕駛慢條斯理的開車風格，貼文掀起論戰。

原PO在PTT的Gossiping板問卦「台灣人最糟糕的駕駛習慣是超速」，文中表示「開車騎車不難發現，很多人都超速行駛，你想慢就閃到最外側慢慢龜速，否則等著被後車狂叭或閃燈。」他不禁感嘆，台灣人應該學習日本開車「慢條斯理」的節奏，「大家都慢一點，車禍可以少很多、死傷可以少很多」，並好奇該怎麼改善這種習以為常的超速習慣。

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該文引爆推文區戰火，不少網友認為，台灣更嚴重的問題不是超速，「台灣最糟的是疲勞駕駛跟酒駕」、「駕駛觀念才是關鍵，馬路當自己家亂來才可怕」、「追求效率也不是錯，錯在沒規則地亂開」、「真正造成混亂的是龜車和技術差的人」、「光擋在路上慢慢開就足夠讓人崩潰了。」

也有人認同道，「遵守速限很多碰撞都會消失」、「每個人都要遵守，不然就是互害的循環」、「台人瘋狂追求要行車效率，交通網紅還整天改道路」、「我女友就很愛超速，真的不知道怎麼勸」、「人人都遵守速限，其他違規都可能只是受傷而已死不了人。」

還有人指出，台灣道路設計才是源頭，「降速要搭配設施，光靠良心沒用」、「國外是設計道路讓你快不起來。」