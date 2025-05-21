公司接受了！一票上班都「短褲或涼鞋」　2優點曝：全年都穿

▲示意圖，與本文無關。（圖／記者李毓康攝）



記者鄺郁庭／綜合報導

很多人上班都是穿便服，雖然穿什麼是個人自由，但也有某些服裝可能不適合穿到公司。就有網友好奇問其他人，公司接不接受員工穿短褲或涼鞋？「Google一下，好像大多數公司不能接受員工穿短褲或涼鞋上班？求解？」話題引發議論。

原PO在PTT的WomenTalk板發起閒聊，「你們公司接受員工穿短褲或涼鞋上班嗎？」文中好奇發問，「想問女生或生理女亦或是男生，公司接受你們穿短褲或涼鞋上班嗎？」她提到自己Google了一下，發現很多公司有服儀限制，似乎不能隨便穿短褲或涼鞋，擔心見到客戶會給人不專業的印象，因此想聽聽看大家的經驗。

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貼文引發討論，多數人的公司似乎都能接受，「如果沒要見客，短褲有到膝蓋左右就OK」、「我現在幾乎全年都穿涼鞋欸，因為台北很潮濕，下雨穿防水涼鞋，晴天穿勃肯鞋」、「我最近這兩家公司都不會限制穿著，到公司之後也都換室內拖」、「見客戶再換衣服就好啦」、「之前在軟體開發商，老闆天天短褲涼鞋。」

還有網友表示，「看公司規模和氛圍啊，我連去縣府開會都穿短褲拖鞋」、「沒有要見客戶應該沒差吧」、「在公司有一個男的（年紀大） 都穿短褲（跟四角褲一樣短）上班」、「可以，天氣那麼熱不要折磨人好嗎」、「可以，大家的恥力也沒高到穿一些奇裝異服。」