快訊／好消息！三峽車禍又一女學生出院　2學生順利轉普通病房

▲三峽車禍3死，志工整理現場悼念物。（圖／記者呂佳賢攝）

記者洪巧藍／台北報導

三峽重大車禍釀3死12傷，目前還有多人住院。亞東醫院今（23）日說明有好消息，一名15歲女學生今天出院；土城醫院表示，收治2名國中生今日已轉普通病房。至於外界最關心肇事駕駛78歲余男，今日一度傳出安排接受第3次手術，亞東醫院否認安排手術規劃，目前傷者持續在加護病房救治，意識狀態仍待觀察。

三峽重大車禍事件傷患分別送往恩主公醫院、土城醫院和亞東醫院。亞東醫院收治3名傷患，包含余姓駕駛與2名國中女生。繼昨日收治在加護病房的14歲劉姓女學生轉入一般病房，院方最新消息指出，另一名15歲女學生已經於今日出院。至於余姓駕駛，完成第二次手術後持續在加護病房治療，意識狀態仍需觀察，院方將持續治療追蹤，但並未安排第三次手術。

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土城醫院仍有4名傷者住院中，分別是1名成年男性與3名國中學生，其中包含1名當場失去生命跡象（OHCA）女學生。新北市立土城醫院副院長游明晉表示，成年男性術後恢復良好；兩位學童今日已轉至普通病房進行後續治療；OHCA女童仍在加護病房接受觀察與治療。至於恩主公醫院目前還有2人住院，狀況穩定，在一般病房收治。