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社會 社會焦點 保障人權

疑尪外遇想找出小三　女社工偷查6人個資！下場要關8個月

記者黃翊婷／綜合報導

女社工小芸（化名）因懷疑丈夫外遇，竟利用職務之便，查詢包含丈夫在內共6名親屬、疑似外遇對象的個人資料，時間長達2年多，事後她主動前往地檢署自首，表明願意接受裁判，事情才曝了光。嘉義地院法官審理之後，依法判處小芸有期徒刑8個月。

▲▼ 打字,筆記型電腦,筆電,工作,上班,辦公,鍵盤。（圖／CFP）

▲小芸懷疑丈夫外遇，竟利用公務系統查詢他人個資。（示意圖／VCG，與本案當事人無關。）

判決書中記載，小芸原本是嘉義市政府聘用的社工員，屬於受地方自治團體所屬機關依法委託，從事與委託機關權限有關公共事務者的公務員，她卻在2022年5月至2024年11月間，利用自己的公務員身分，透過公務系統取得丈夫、親屬以及疑似外遇對象共6人的個人資料，包含婚姻狀況、戶籍地址等等。

事後小芸主動前往地檢署自首，並表明願意接受裁判。至於為何要蒐集他人個資，小芸供稱，她懷疑丈夫外遇，這才決定查詢丈夫、親屬以及疑似外遇對象的個資。

嘉義地院法官認為，小芸利用公務員身分，透過職務上的權力與機會，先後查詢6人的個人資料，行為確實不應該，考量到她已經坦承犯行，最終依公務員假借職務上之權力、機會，犯個人資料保護法第41條之非公務機關非法蒐集個人資料罪，共6罪，各判處3個月至5個月不等的有期徒刑，合併應執行8個月，全案仍可上訴。

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