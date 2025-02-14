他同居5天閃婚　老婆拿到50萬隔天就落跑

記者黃翊婷／綜合報導

男子阿忠（化名）與女子小美（化名）僅共同生活5天就決定結婚，他還給了女方50萬元，沒想到隔天人就跑了，至今1年多音訊全無，無奈之下只好向法院訴請離婚。嘉義地院法官日前審理此案，裁定准許阿忠的請求，判准兩人離婚。

▲阿忠與小美閃婚，結果小美隔天就找藉口跑了。（示意圖／VCG，與本案當事人無關。）

阿忠在判決書中主張，和小美認識不久，小美就跑來他的住處一起生活大約5天，接著兩人辦理結婚登記，他還給了小美50萬元，隔天小美說要前往中國向任職的公司提出離職，卻從此失去聯繫。

阿忠不得已對小美提告詐欺，但人至今仍未尋獲，甚至遭到通緝，考量到夫妻倆已經分居超過1年，感情已然生疏，因而決定依法向法院訴請離婚。

對於阿忠的控訴，小美經過法院合法通知，並未於言詞辯論期日到場，也沒有提出任何書狀聲明或陳述。

阿忠的朋友出庭證稱，他曾去阿忠家拜訪，看到阿忠和小美情投意合，但兩人認識的時間很短，他提醒過可能是騙婚，沒想到兩人登記結婚之後，小美就真的落跑了。

嘉義地院法官認為，從出入境資料可知，小美是在2023年10月離家、2024年3月出境，之後未曾再度入境台灣，考量到夫妻倆的感情基礎不深，小美離家超過1年音訊全無，有責程度較高，阿忠也明顯不願意繼續維持這段婚姻，最終依法裁定准許阿忠的請求，判准兩人離婚，全案仍可上訴。