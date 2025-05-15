父做生意賺到開分店「不養貧困2孩」　他們成年突收1公文傻眼

記者黃翊婷／綜合報導

2名子女控訴，生父阿哲（化名）離婚之後就對他們不聞不問，連一通電話都沒有打過，他們與母親生活困苦，父親生意興隆開了多間店，卻沒有給過任何扶養費，如今父親因病無法工作、需要他人照顧，他們卻被要求必需出面解決這件事情，覺得非常不公平，因而決定向法院聲請免除或減輕對父親的扶養義務。嘉義地院法官日前審理之後，裁定准許2名子女的請求。

▲阿哲承認離婚之後就沒有扶養、關照過孩子。（示意圖／VCG，與本案當事人無關。）

2名子女在判決書中主張，生父阿哲在他們年幼時就與母親離婚，他們是由母親、外公扶養長大，母親為了生活，早上工作、晚上兼職，假日還去當清潔工，一家人生活簡陋、貧困，阿哲不僅從來沒有出現過，甚至連一通電話也沒打過。

2名子女表示，當時生父開店做生意，經營得不錯，還開了分店，卻從來沒有給過他們扶養費，從小到大阿哲都是缺席的；沒想到他們剛剛成年，就突然收到桃園市社會局的公文，要求他們出面解決阿哲的照顧問題，覺得非常不公平，加上經濟上根本負擔不起，因而決定向法院聲請免除或減輕對父親的扶養義務。

經查，阿哲因病受到社會局安置，目前無法工作，沒有收入，名下財產僅有價值6500元的公同共有房屋，確實需要家人照顧。阿哲出庭時也坦承，當初是他自己受不了跑出去，離婚之後就沒有盡過任何扶養責任，也沒有與子女們聯繫。

嘉義地院法官認為，阿哲與前妻離婚時，孩子都還十分年幼，他在子女的成長過程中無正當理由未盡到扶養義務，且情節重大，如今若反過來要求子女扶養父親，顯然有失公平，最終裁定准許免除2名子女對父親阿哲的扶養義務，全案仍可抗告。