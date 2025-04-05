　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

房客欠繳租金沒搬走　女房東「整間清空」被判拘役30日

記者黃翊婷／綜合報導

女房東阿鳳（化名）前年7月將房子租給房客小豪（化名），雙方簽立出賃契約1年，小豪卻沒有按時繳納租金，她一氣之下擅自丟棄小豪屋內的物品，結果反而害自己吃上官司。嘉義地院法官日前審理此案，並依無故侵入住宅罪判處阿鳳拘役30日，得易科罰金3萬元。

▲▼ 房東,租屋,房仲。（圖／CFP）

▲阿鳳不滿小豪積欠租金，又沒有在約定時間內搬走，憤而將屋內的物品清空，卻害自己吃上官司。（示意圖／VCG，與本案當事人無關。）

判決書中記載，阿鳳將一間位於嘉義縣的房子出租給小豪，雙方簽立為期1年的租賃契約，承租時間為2023年7月至2024年7月，但小豪住了3個月之後，開始出現未按時繳納租金的狀況，她一氣之下，擅自使用備份鑰匙進入屋內，並將小豪的物品全數清空。

阿鳳辯稱，事發前6天她曾傳LINE訊息提醒小豪必須搬走，小豪答應隔天就會清空房子，但等到事發當日都沒有結果，她才會進入屋內把東西清空，「我們的契約書有約定，如果契約期滿，東西可以（當作）廢棄物處理。」

不過，嘉義地院法官認為，阿鳳明知當時房屋仍有人居住，縱使她是房屋的所有權人，也曾傳LINE訊息提醒小豪搬離，就算小豪遲遲不返還房屋或拒絕遷出，她也應該尋求其他法律途徑的幫助，例如提起民事訴訟、強制執行，而不是自行進入屋內丟東西。

法官表示，阿鳳是因為小豪積欠租金，才會在對方尚未搬離前自行丟棄物品，對小豪的居住自由安全造成危害，行為確實不妥，考量到她至今仍未與小豪達成和解，最終依無故侵入住宅罪，判處她拘役30日，得易科罰金3萬元，全案仍可上訴。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

04/04 全台詐欺最新數據

更多新聞
364 1 8553 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
整理爺爺遺物發現9本書！「千年前寶物」估出天價
綠博小火車撞死爸爸！兒心碎招魂：根本來不及…轟縣府責任最大
大谷翔平盜壘遭逮「連38場紀錄中斷」　捕手驚呼：怎麼會跑？
機車道1天6摔車　30歲男摔斷脊椎死亡
台灣祭傳麵包下藥性侵　警方曝真相
鋒面接力　下周2天雨最猛

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

車禍畫面曝！新北母載兒吃飯…自撞分隔島「180度翻肚」滑行

安眠藥+啤酒！小黃成「移動神主牌」　逆撞休旅車猛推10米

吸毒吸到ㄎ一ㄤ！2男踹車牌修機車　新竹鷹眼警抄出安非他命

綠博小火車撞死人！死者兒心碎招魂：根本來不及…轟縣府責任最大

駕駛去吃麵！車慘被機車撞　上網討拍反被炎上：你違停啦

快訊／新北重新堤外道轎車翻覆！車內1大1小受傷送醫

路疑未驗收就放行！1天釀6摔車　30歲男摔斷脊椎...搶命3天亡

台灣祭傳麵包下藥性侵！原PO認了是「耳聞」　警呼籲勿觸法

懷疑同鄉害他失業！水果刀猛砍背頸險奪命　判院重判5年2月

男單手騎機車！拒檢連飆三字經辱警　聽「這4字」秒軟：別銬我

國1麻豆段驚悚追撞！　白車追尾BMW車頭全毀

屏東內埔路口驚悚車禍！　2車未減速擦撞賓士遭鏟翻撞牆

邊荷律「狂敲抱枕」等飛機餐　經紀人：叫妳拍片不是拍這種

男赴國外旅遊頻被問來自哪裡　當地人聽「Taiwan」後反應曝光

李珠珢氣質32撞超仙！ 絕美角度根本天使下凡 #啦啦隊

粉絲捕捉 #李珠珢 場邊可愛畫面　網友見影片：這什麼神仙角度

#高雄輕軌 又被撞！ 三寶女「鬼切沒閃過」慘被開罰法辦

#李珠珢 #南珉貞直接露香肩拼了！互動超萌且福利滿滿XD

出席請 #大甲媽 上轎儀式！ #韓國瑜 向 #媽祖 祈求1事

木村拓哉離台　上前打招呼超暖

車禍畫面曝！新北母載兒吃飯…自撞分隔島「180度翻肚」滑行

安眠藥+啤酒！小黃成「移動神主牌」　逆撞休旅車猛推10米

吸毒吸到ㄎ一ㄤ！2男踹車牌修機車　新竹鷹眼警抄出安非他命

綠博小火車撞死人！死者兒心碎招魂：根本來不及…轟縣府責任最大

駕駛去吃麵！車慘被機車撞　上網討拍反被炎上：你違停啦

快訊／新北重新堤外道轎車翻覆！車內1大1小受傷送醫

路疑未驗收就放行！1天釀6摔車　30歲男摔斷脊椎...搶命3天亡

台灣祭傳麵包下藥性侵！原PO認了是「耳聞」　警呼籲勿觸法

懷疑同鄉害他失業！水果刀猛砍背頸險奪命　判院重判5年2月

男單手騎機車！拒檢連飆三字經辱警　聽「這4字」秒軟：別銬我

車禍畫面曝！新北母載兒吃飯…自撞分隔島「180度翻肚」滑行

美股大逃殺！單周跌幅5年來最慘　恐慌指數飆升

金賽綸離世49天！　14年摯友金寶羅「百字文哀悼」曝她生前燦笑片

影／軍聞社新影片警示國人「別讓日常被偷走」　軍演悄悄讓人習慣

瘋電影／喵的奇幻漂流　拿到奧斯卡金像獎的喵

安眠藥+啤酒！小黃成「移動神主牌」　逆撞休旅車猛推10米

大谷翔平盜壘失敗　羅伯斯表情嚴肅：決定跑就必須確保成功

台股皮皮挫　486先生喊「逢低要加碼」先做1事：不會長期在低點

訪問／永瀨廉謙虛國寶神顏：只有92分！　購物「超俗台灣LV」送高橋海人

雞油白飯＋麵線免費吃到飽！桃園超值薑母鴨　內用還送整罐豆腐乳

木村拓哉離台　上前打招呼超暖

社會熱門新聞

大甲媽剛起駕就開打　一堆阿志頭嗆：輸贏啊

驚悚畫面曝！台中貨車搶快闖紅燈撞死女騎士

即／太原車站民眾落軌！遭普悠瑪號撞擊慘死

基隆志工私吞百萬獎金　判刑1年8月

台南「路人阿伯」被偷290萬！真實身分曝　兇手嚇爛投案

串烤店爆一氧化碳中毒　6大1小送醫

車放停車場竟被開單　警秀照片打臉

台灣祭傳麵包下藥性侵！原PO認了是「耳聞」

分手心情差水泥放鐵軌　男還站旁邊看

道路施工釀禍！男摔斷脊椎搶命3天亡

變態憲兵掐死女友辱屍辯追求「性行為品質」

南三段又山難！女撑2天直升機成功吊掛

外籍推銷兵團男泳池趴猥褻女同事！下場曝

綠博小火車撞死人！駕駛喊「踩不到剎車」6萬交保

更多熱門

相關新聞

撿到皮夾丟別人車上不管　女慘噴1萬

撿到皮夾丟別人車上不管　女慘噴1萬

女子小芸（化名）去年6月間開著借來的車前往郵局領錢，過程中在自動櫃員機旁邊撿到他人遺失的黑色皮夾，但她沒有將皮夾交給警方，而是隨手丟在車上不管。嘉義地院法官日前審理此案，並依侵占遺失物罪判處小芸罰金1萬元，得易服勞役10日。

離家25年被宣告死亡「1原因」復活

離家25年被宣告死亡「1原因」復活

他同居5天閃婚　老婆隔天就落跑

他同居5天閃婚　老婆隔天就落跑

妻放閃小王「你最帥」　綠帽夫氣炸

妻放閃小王「你最帥」　綠帽夫氣炸

工作不花勞力時間月領3萬　貪男下場曝

工作不花勞力時間月領3萬　貪男下場曝

關鍵字：

嘉義地院

讀者迴響

熱門新聞

美國關稅戰！他憂曝「台灣1產業」：基本上被宣判死刑

林芯儀奪健美比賽總冠軍「超狂魔鬼身材」曝光

川普關稅連2天血洗美股　道瓊狂瀉2145點

關稅衝擊　任天堂：暫停美國預購Switch 2

中國報復對美課34％關稅　川普：中國打錯牌了

大甲媽剛起駕就開打　一堆阿志頭嗆：輸贏啊

6.9強震襲巴布亞紐幾內亞　海嘯警報發出

台積電周一補跌「甚至跌停」？專家給答案

明起變天降溫！下周鋒面接力「雨區擴大」　中部以北防大雨

越共總書記通話川普：對美關稅可降到0　

台股崩2000點不意外　專家：抄底前要先想破底怎辦

全球第4大車廠宣布：裁撤美國5廠900員工

台遭課32%關稅！　一表看銷往美國產品受創排名

即／對等關稅重創股市！　川普說話了

蕭美琴笑問「清明節潤餅包什麼料」　一票人崩潰

更多

最夯影音

更多

國1麻豆段驚悚追撞！　白車追尾BMW車頭全毀

屏東內埔路口驚悚車禍！　2車未減速擦撞賓士遭鏟翻撞牆

邊荷律「狂敲抱枕」等飛機餐　經紀人：叫妳拍片不是拍這種

男赴國外旅遊頻被問來自哪裡　當地人聽「Taiwan」後反應曝光

李珠珢氣質32撞超仙！ 絕美角度根本天使下凡 #啦啦隊

熱門快報

新聞雲APP語音新聞

新聞雲APP語音新聞

一鍵開聽！解放雙手雙眼，隨時隨地掌握新聞，輕鬆接收最新消息！

防詐最前線！行動刻不容緩

防詐最前線！行動刻不容緩

2025 ETtoday斥詐風雲論壇 4/17 盛大舉行，串連政府x企業，聯手E網打盡詐騙陷阱！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

開箱全聯高CP值必買商品

開箱全聯高CP值必買商品

「文里補習班」開課啦！今天就來親自嘗試網友推薦的「全聯高CP值必買商品」！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面