房客欠繳租金沒搬走　女房東「整間清空」被判拘役30日

記者黃翊婷／綜合報導

女房東阿鳳（化名）前年7月將房子租給房客小豪（化名），雙方簽立出賃契約1年，小豪卻沒有按時繳納租金，她一氣之下擅自丟棄小豪屋內的物品，結果反而害自己吃上官司。嘉義地院法官日前審理此案，並依無故侵入住宅罪判處阿鳳拘役30日，得易科罰金3萬元。

▲阿鳳不滿小豪積欠租金，又沒有在約定時間內搬走，憤而將屋內的物品清空，卻害自己吃上官司。（示意圖／VCG，與本案當事人無關。）

判決書中記載，阿鳳將一間位於嘉義縣的房子出租給小豪，雙方簽立為期1年的租賃契約，承租時間為2023年7月至2024年7月，但小豪住了3個月之後，開始出現未按時繳納租金的狀況，她一氣之下，擅自使用備份鑰匙進入屋內，並將小豪的物品全數清空。

阿鳳辯稱，事發前6天她曾傳LINE訊息提醒小豪必須搬走，小豪答應隔天就會清空房子，但等到事發當日都沒有結果，她才會進入屋內把東西清空，「我們的契約書有約定，如果契約期滿，東西可以（當作）廢棄物處理。」

不過，嘉義地院法官認為，阿鳳明知當時房屋仍有人居住，縱使她是房屋的所有權人，也曾傳LINE訊息提醒小豪搬離，就算小豪遲遲不返還房屋或拒絕遷出，她也應該尋求其他法律途徑的幫助，例如提起民事訴訟、強制執行，而不是自行進入屋內丟東西。

法官表示，阿鳳是因為小豪積欠租金，才會在對方尚未搬離前自行丟棄物品，對小豪的居住自由安全造成危害，行為確實不妥，考量到她至今仍未與小豪達成和解，最終依無故侵入住宅罪，判處她拘役30日，得易科罰金3萬元，全案仍可上訴。